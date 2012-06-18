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Rektör Akınoğlu gözaltında

Çukurova Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Rektör Prof. Dr. Alper Akınoğlu, gözaltına alındı.

Rektör Akınoğlu gözaltında

Çukurova Üniversitesi'nde yürütülen soruşturma kapsamında Rektör Prof. Dr. Alper Akınoğlu, gözaltına alındı.

18 Haziran 2012 Pazartesi 16:42
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Rektör Akınoğlu gözaltında
ADANA 

Soruşturma kapsamında ÇÜ Rektörlük binasına gelen Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Rektör Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nu makamında gözaltına aldı.
Prof. Dr. Akınoğlu İl Sağlık Müdürlüğü Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.
Çukurova Üniversitesi Rektörlüğü, rektörlük idari binası ve Prof. Dr. Alper Akınoğlu'nun ikametinde 15 Haziran tarihinde operasyon düzenlenmiş, yaklaşık 11 saatlik arama sonucu aralarında üniversite personeli ve müteahhitlerin de bulunduğu 16 kişi gözaltına alınmıştı.

AA

Son Güncelleme: 18.06.2012 08:45
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