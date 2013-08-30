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Rekabet Kurulu'ndan THY hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları (THY) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurulu'ndan THY hakkında soruşturma

Rekabet Kurulu, Türk Hava Yolları (THY) hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

30 Ağustos 2013 Cuma 08:42
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Rekabet Kurulu'ndan THY hakkında soruşturma

ANKARA

Rekabet Kurumunun internet sitesinde yer alan duyuruda, Pegasus Hava Taşımacılığı AŞ'nin, THY'nin İstanbul çıkışlı yurt içi ve yurt dışı hatlarda, hava yolu ile tarifeli yolcu taşımacılığında hakim durumda olduğu, bu gücünü rakip teşebbüslerin yeni pazarlara girmesine engel olmak ve mevcut pazarlardaki faaliyetlerini zorlaştırmak suretiyle kötüye kullandığı iddiasıyla yaptığı şikayet başvurusunun, Ankara 11'inci İdare Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle başvurunun Kurul tarafından yeniden değerlendirildiği belirtildi.

THY hakkında soruşturma açılmasına karar verildiği ifade edilen duyuruda, "Soruşturma, THY'nin havayolu ile yolcu taşımacılığı alanında faaliyet gösterdiği İstanbul merkezli yurt içi ve yurt dışı hatlarda rakip teşebbüs aleyhine dışlayıcı eylemlerde bulunarak 4054 sayılı Kanun’un 6. maddesini ihlal edip etmediğinin tespiti amacıyla başlatıldı" denildi.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 08:43
Anahtar Kelimeler:
THYRekabet Kurulu
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