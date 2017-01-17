Reina katliamcısı yakalandı

İSTANBUL - Beşiktaş Ortaköy'de yılbaşı gecesi bir gece kulübüne düzenlenen saldırının faili olduğu iddiasıyla aranan Abdülgadir Masharipov yakalandı. Edinilen bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Ekipleri, Ortaköy saldırganının Esenyurt'ta bir adreste saklandığını belirledi. Söz konusu adrese düzenlenen operasyonda şüpheli Abdülgadir Masharipov ve 4 kişi gözaltına alındı. Bin kişilik özel ekip kuruldu Bu arada, saldırganının yakalanması için yürütülen operasyonun ayrıntıları da ortaya çıktı. Daha önce polisin gerçekleştirdiği 4 ayrı operasyondan son anda kurtulan Masharipov'un yakalanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından bin kişilik özel bir ekip kuruldu. Esenyurt 911 Sokak'taki bir siteye akşam saatlerinde düzenlenen operasyonda Masharipov ile 4 kişi daha gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 1'inin Kırgız asıllı erkek, 3'ünün ise Mısır, Senegal ve Somali uyruklu kadınlar olduğu öğrenildi. Dikkat çekmemek için siyahi kadınları kullanmışlar Gözaltına alındıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek sorguya alındı. Yapılan araştırmada, şüphelilerin yakalandıkları adreste uzun süredir kaldıkları, alışveriş ve yer değiştirmede dikkat çekmemek için de siyahi kadınları kullandıkları tespit edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alındı Öte yandan şüphelilerin gözaltına alındıkları sitede polisin güvenlik önlemi aldığı ve giriş-çıkışlara izin vermediği görüldü. Bu arada, Abdülgadir Masharipov'un da mensubu olduğu terör örgütü DEAŞ'ın Özbek yapılanmasına yönelik İstanbul'un 5 ilçesinde düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Apartman dairesinde 6 saatlik inceleme yapıldı Polis ekipleri dün akşam başlatılan operasyon sonrası inceleme yaptıkları dairenin bulunduğu siteden ayrıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 6 saat inceleme yaptıkları dairenin kapısının kırılmış olduğu görüldü.