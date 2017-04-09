Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
150.407
DOLAR
3.7358
STERLIN
4.6077
EURO
3.9596
Yurt dışında oy verme işleminde son gün
Yurt dışında oy verme işleminde...
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
İstanbul'da bazı yollar kapatılacak
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
Beşiktaş şampiyonluğa yürüyor
'Kayısı cenneti'
'Kayısı cenneti'
Ömürlük mesai
Ömürlük mesai

Referandum ülkenin gelecek davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, başkanlık sistemi konusunda "ama" diyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, bu referandumun ülkenin gelecek davası olduğunu söyledi.

Referandum ülkenin gelecek davası

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Albayrak, başkanlık sistemi konusunda "ama" diyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, bu referandumun ülkenin gelecek davası olduğunu söyledi.

09 Nisan 2017 Pazar 15:02
4 Okunma
Referandum ülkenin gelecek davası

İSTANBUL

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Mimar ve Mühendisler Grubu'nun (MMG) düzenlediği çalıştayda konuşan Albayrak, MMG'nin değişen Türkiye'nin özellikle son 15 yıllık yolculuğunda oldukça önemli yerde olduğunu ancak henüz istenen seviyeye ulaşamadığını söyledi.

Albayrak, dünyanın kritik dönemlerden geçtiği bu günlerde, yüzyılın kaderinin yeniden yazıldığı bu dönemde Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ve MMG'nin çok önemli bir rol oynayacağını dile getirdi.

Eski dönemde mühendis ve mimarların, toplumun sadece belirli bir kesiminin seçtiği meslekler olduğunu hatırlatan Albayrak, şöyle devam etti:

"Hakiki anlamda toplumsal değerleri temsil eden kişilere bakıldığında, muhafazakar kesim, çocuklarının toplumsal değerlerinden kopmasından korktuğu için onları okutmak istemiyordu. Menderes sonrası dönemde bu kırıldı ve aileler çocuklarını büyük şehirlere gönderdi. Ben de bu dönemin ilk temsilcilerinden birinin oğluyum. Özal'dan sonra ise rekabetçi bir kesim yetişti. Ancak 1991'den bu yana çok istenen düzeye gelinemedi."

Albayrak, ülkenin büyük ve güçlü bir Türkiye idealine kavuşması için alt katmanların hepsine iş düştüğünü belirterek, yerli mimar ve mühendislere güvenmenin önemine işaret etti.

"Tek millete karşı çıkan defolsun gitsin"

Albayrak, Türkiye'nin başında bir dünya lideri bulunduğunu belirterek, "Türkiye'de bir referandum olacak, dünya ayakta… Türkiye'deki referandum niye birilerini rahatsız ediyor? Yüzyıllar boyunca bu toprakların zerre hayrını düşünmeyen birileri bir safta birleşmişse, kimse kusura bakmasın bu referandum çok önemli… Artık başka bir Türkiye var. Yüreğinde vicdanı olan herkes elini kalbine götürüp bakacak, Türkiye son 15 yılda nereden nereye geldi?" ifadelerini kullandı.

Son birkaç yıldır içinde hasedi ve menfaati biriktirip bir takım kılıflara sararak Başkanlık sistemi konusunda "ama" diyen kişilere dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Albayrak, bu referandumun ülkenin gelecek davası olduğunu söyledi.

Bakan Albayrak, dünyada zenginliğin ve gücün her geçen gün Batı'dan Doğu'ya kaydığını ve dünyayı zor günlerin beklediğini aktararak, şunları kaydetti:

"Andersen'den masallar dönemi bitti. Biz artık yaşayarak öğreniyoruz. Yüzyıllardır bu topraklardaki darbe girişimi ilk defa başarısız oldu. Bu millet artık öyle cesaretli ve farkında ki sahip olduğu kazanımlara başta da lideri olmak üzere sahip çıkıyor, elhamdülillah… Eğer birlik ve beraberlikte Türkiye gelecek 10 yıl ayakta kalırsa, bu millete kimse hiçbir şey yapamaz. Bu yüzyılın kaderi de bunun üzerine şekillenir. Tek millete karşı olmak, bu topraklardaki 80 milyonu bir millet olarak görmemek demektir. Tek millete kim karşı çıkıyorsa, defolsun gitsin. Kimse kusura bakmasın, biz bu bayrağa yüzyıllardır el değdirmedik, yere düşürmedik. Onlar başta olmak üzere, ülkeyi bölmeye çalışan terör örgütlerini dağlarda inlerine gömdük. Bu bayrağa el uzatanları da aynı şekilde gömmeye hazırız. Eğer bu anayasa ile ülke bölünecek olsa, en ön safta Kandil olur, FETÖ olur. Kusura bakmayın bu toprağın santiminde gözü olanı gömeriz. Aksini söyleyen defolsun gitsin."

AA

Anahtar Kelimeler:
ReferandumEnerji Ve Tabii Kaynaklar Bakanı AlbayrakBaşkanlık SistemiAlbayrakönce Vatan
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı
Van'da terör operasyonu: 26 gözaltı
Hastalar sandığa Sağlık Bakanlığınca taşınacak
Hastalar sandığa Sağlık Bakanlığınca taşınacak
Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek
Milli savaş uçağı için mühendis yetiştirilecek
Bu anayasa değişikliği ortak payda yaratma fırsatı doğurdu
Bu anayasa değişikliği ortak payda yaratma fırsatı doğurdu
Terör örgütü PKK'ya martta büyük darbe vuruldu
Terör örgütü PKK'ya martta büyük darbe vuruldu
'İyi ki bu sistem geldi' diyecekler
'İyi ki bu sistem geldi' diyecekler

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ