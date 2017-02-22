"Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak"

Referandum sürecinde MHP ile ortak kampanya hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde, hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karşılıklı mutabakat çerçevesinde olacak ama prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek." dedi.

"Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır"

Başbakan Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında, bozkurt işareti yapması hakkında, "Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. '80 milyonu kucaklayacağız' derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.