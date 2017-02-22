Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 12°
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88653
ALTIN
143.407
DOLAR
3.6030
STERLIN
4.4806
EURO
3.7861
Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu
Mısır'da II. Ramses'e güneş vurdu
Tuğba Özay'dan doğum günü
Tuğba Özay'dan doğum günü
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Ürün takibinde 'mobil dönem'
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
Eski halılar ihraç ürünü oluyor
SANCAK'tan beklenen klip geldi
SANCAK'tan beklenen klip geldi

"Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak"

Başbakan Yıldırım, MHP ile ortak kampanya hakkında, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar." dedi.

"Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak"

Başbakan Yıldırım, MHP ile ortak kampanya hakkında, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar." dedi.

22 Şubat 2017 Çarşamba 15:58
11 Okunma
"Referandum programlarını iki parti ayrı ayrı yapacak"

Referandum sürecinde MHP ile ortak kampanya hakkında açıklama yapan Başbakan Binali Yıldırım, "Programları AK Parti olarak biz ayrı yapacağız, onlar ayrı yapacaklar. Belki süreç içerisinde, hangi formatta olacağını şu anda söyleyemem ama bir iki programda beraber olabiliriz. Bu da yine karşılıklı mutabakat çerçevesinde olacak ama prensipte kampanyayı her iki parti de ayrı sürdürecek." dedi.

"Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır"

Başbakan Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısında, bozkurt işareti yapması hakkında, "Herkesin işaretini yaparız. Türkiye'nin bütün renkleri bizim için aynıdır. '80 milyonu kucaklayacağız' derken bundan tek istisna olan terör örgütleridir." ifadelerini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Referandum SüreciReferandumMHPBaşbakan Binali YıldırımTBMM
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'Siber polisler' terör propagandasına göz açtırmıyor
'Siber polisler' terör propagandasına göz açtırmıyor
"4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başlıyor
"4. Uluslararası CNR Kitap Fuarı" başlıyor
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu yargılanıyor
Eski Yenişehir Belediye Başkanı Kurbanoğlu yargılanıyor
IKBY Başkanı Barzani Türkiye'ye geliyor
IKBY Başkanı Barzani Türkiye'ye geliyor
Gazeteci Küçük'e saldırı soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı
Gazeteci Küçük'e saldırı soruşturmasında 5 kişi serbest bırakıldı
HDP'li Beştaş'a 23 yıla kadar hapis istemi
HDP'li Beştaş'a 23 yıla kadar hapis istemi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ