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'Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor'

Başbakan Yıldırım, "Refahiye doğalgazla buluşuyor. Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor." dedi.

'Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor'

Başbakan Yıldırım, "Refahiye doğalgazla buluşuyor. Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor." dedi.

04 Kasım 2017 Cumartesi 16:46
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'Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor'

Başbakan Binali YıldırımRefahiye Meydanı'nda düzenlenen "Eneryagaz Gaz Dağıtımı ve Refahiye Meslek Yüksekokulu Temel Atma Töreni"ndeki konuşmasında, hemşehrilerini "Can kardeşlerim, hökümetin güzel insanları" sözleriyle selamladı.

Yıldırım, "Bugün doğduğum, büyüdüğüm, acı tatlı hatıralarımın olduğu, havasını soluduğum, soğuk sularını içtiğim, iklimi sert, insanı mert hökümetin güzel insanlarıyla beraberim." diye konuştu.

Bu sırada alandaki vatandaşların "Hökümet seninle gurur duyuyor" sloganı üzerine Yıldırım, "Biz sizlerle gurur duyuyoruz." karşılığını verdi.

"Refahiye doğalgazla buluşuyor"

Bugün Refahiye'deki 500 eve, 20 devlet dairesine, 3 camiye doğalgaz geldiğini vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti:

"Refahiye doğalgazla buluşuyor. Refahiye'nin temiz havası daha da temiz hale geliyor. Çocukluğumuzu hatırlıyorum, o teneke sobalar, yanar, bir tarafı tunç olur. Bir tarafınız yanar, bir tarafınız donar, ısınamazsınız. Elhamdülillah devir değişti, imkanlar gelişti. Artık doğalgazla odun, kömür, kül derdi yok. Rahat, sıcakta öğrencilerimiz derslerini çalışacak. Yaşlılarımız ibadetini yapacak ve konfor, rahatlık gelmiş olacak. Her şey Refahiye için her şey Erzincan için her şey Türkiye için milletimiz için. 80 milyon milletimizle vatan evladımızla gurur duyuyoruz."

Millete hizmeti ibadet bildiklerini, "İşimiz hizmet, gücümüz millet diyoruz" anlayışıyla çalıştıklarını belirten Yıldırım, "Ayrıca bugün hayırseverimiz Sayın Özcan Halaç Beyefendi ilçemize, hökümetimize bir meslek yüksekokulu yaptırıyor, onun da temelini atıyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun. Hayırseverimize hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

"Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak"

15 yıldır aralıksız olarak ülkeye ve millete hizmet etme fırsatını verdikleri için vatandaşlara teşekkür eden Yıldırım, şunları kaydetti:

"Unutmayalım, biz bu yola çıkarken önümüzde liderimiz vardı. Milletin adamı, memleket sevdalısı, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile bu yola çıktık. Ne dedik? 'İnsanı yücelt ki devlet yücelsin, İnsanı yaşat ki devlet yaşasın.' Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Bu anlayışla yola çıktık. 15 yıldır durmadık, yorulmadık, yılmadık, ülkemizin kalkınması, gelişmesi için doğudan batıya kuzeyden güneye ülkeyi yollarla donattık. Yolları böldük, milleti birleştirdik. Yolları böldük, hayatları birleştirdik. Yolları böldük, gönülleri birleştirdik ama hökümetliler şunu siz iyi bilirsiniz; yolları böleriz ama Türkiye'yi böldürtmeyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
Başbakan Binali YıldırımRefahiye MeydanıEneryagaz Gaz Dağıtımı Ve Refahiye Meslek Yüksekokulu
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