Raylı sistem hattının kablolarını kestiler

Bursa'da, Özlüce ile Yüzüncü Yıl istasyonları arasındaki hafif raylı sistem hattının sinyalizasyon kablolarının kimliği belirsiz kişilerce kesildiği, olayın sabotaj amaçlı yapıldığının tahmin edildiği bildirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, şehir içinde ulaşım sağlayan hafif raylı sistem BursaRay'ın, Özlüce ile Yüzüncü Yıl istasyonları arasındaki hattının sinyalizasyon kabloları, dün gece saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından kesildi.

Bursa Ulaşım Toplu Taşım İşletmeciliği Sanayi ve Ticaret A.Ş (BURULAŞ) Genel Müdürü Levent Fidansoy, sinyalizasyon kablosunun kesilip, başka bir kabloya dokunulmaması nedeniyle olayın sabotaj ihtimalinin olduğunu belirtti.

Fidansoy, daha önce hırsızlık amaçlı olarak kablo kesilmesi olaylarının yaşandığını, fakat bu olayın hırsızlık niyetiyle yapılmadığını tahmin ettiklerini bildirdi.

Gece yarısı saat 04.18'de BursaRay hattında gerçekleşen olayın sistem gereği hemen fark edildiğini ve önlemlerin alındığını ifade eden Fidansoy, şunları kaydetti:

''Sinyalizasyon kablosu gece kesildi. Olayın sabotaj amaçlı olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, başka kablolar olduğu halde, özellikle bu sinyalizasyon kablosu kesildi. Bu nedenle tren seferleri aksadı. Şu an Özlüce ile üniversite arasındaki trenlerimizi tek hat üzerinden çalıştırıyoruz. Çok vahim olaylar yaşanabilirdi. Sistemimiz gereği olayı gece fark ettik. Fark edilmeseydi veya bu olay işletim saatinde olsaydı büyük kazalara varan kötü olaylar yaşanabilirdi diye düşünüyoruz. Bu tamamen cana kasıttır.''

Kablonun tamiri için İstanbul'dan ekip geldiğini kaydeden Fidansoy, ekibin gün içinde kaynak çalışmalarını bitireceğini ve seferlerin normale döneceğini bildirdi.

Bu arada, hatta meydana gelen aksama nedeniyle üniversite güzergahına gidecek yolcular, özel güvenlik elemanlarının megafonlu uyarılarıyla yönlendirilerek Özlüce İstasyonu'ndan aktarmayla devam ediyor.