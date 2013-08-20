Rasulayn bölgesinden kaçan 50 Suriyeli Türkiye'ye sığındı

ŞANLIURFA

Alınan bilgiye göre, Ceylanpınar ilçesi karşısında bulunan Suriye'nin Haseki kentine bağlı Rasulayn bölgesinde PYD güçleri ile Nusra cephesi arasında süren çatışmalardan kaçan yaklaşık 50 kişi, gruplar halinde mayınlı araziyi aşarak tel örgülerden Türkiye tarafına geçti.

Sınırdaki güvenlik güçlerince araçlara alınan Suriye sığınmacılar, 1. Hudut Bölük Komutanlığı'ndaki işlemlerin ardından Tel Hamut çadır kentine gönderildi.

Bu arada, dün çatışmaların yaşandığı Rasulayn'da sessizliğin hakim olduğu görüldü.