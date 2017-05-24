Ramazan fırsatçılarına göz açtırılmayacak

ANKARA - Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, geçen sene ramazan ayında Türkiye genelinde gıda üretim, satış ve sunum yerlerine toplam 74 bin 619 denetim gerçekleştirildiğini, 2015 yılının ayı dönemine göre gıda denetimlerinde yüzde 7,58’lik artış olduğunu belirterek, "Bu yılki ramazan ayında da aynı hassasiyet içerisinde 6 bin 728 personelle denetimlerimizi gerçekleştireceğiz. Tüketim artışını fırsat bilerek uygun olmayan gıda ürünlerinin üretim ve satışını yapanlara fırsat vermeyeceğiz." dedi.

Bakan Çelik, AA muhabirinin sorularını yanıtlayarak, Bakanlığın, gıdaların üretim ve tüketiminde her aşamada güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kesintisiz olarak sürdürdüğünü ifade etti.

Çelik, bu doğrultuda Türkiye genelinde faaliyet gösteren gıda, gıda ile temasta bulunan madde ve malzemeleri üreten, satan, toplu tüketime sunan onay ve kayıt kapsamındaki gıda işletmelerinin denetim ve kontrol hizmetlerini, merkezde Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 81 il müdürlüğüyle yetkilendirilmiş ilçe müdürlüklerinde görevli toplam 6 bin 728 gıda kontrol görevlisiyle birlikte yürüttüklerini kaydetti.

Geçen yılın tamamında üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine yaklaşık 894 bin denetim yapıldığını dile getiren Çelik, bu denetimlerde gıda mevzuatına uygun faaliyet göstermeyen gıda işletmelerine 14 bin 75 idari para cezası uygulandığını, 102 iş yeri için savcılığa suç duyurusunda bulunulduğunu ve kesilen toplam idari para cezası tutarının 73 milyon 725 bin 289 lira olduğunu bildirdi.

Çelik, söz konusu denetimlerin yaklaşık 146 bininin gıda üretim yerleri, 391 bininin gıda satış yerleri ve 357 bininin toplu gıda tüketim yerlerinde gerçekleştiğine dikkati çekti. Geçen yıl Bakanlık tarafından en çok resmi kontrol yapılan gıda işletmelerini 33 bin 229'la ekmek ve ekmek çeşitleri üretim yerlerinin oluşturduğunu ifade eden Çelik, bunu 22 bin 836 ile unlu mamuller üretim yeri, 20 bin 527 ile pasta, börek, hamur ve sütlü tatlılar gibi her türlü pastacılık ürünleri üreten iş yeri, 10 bin 410 ile hazır yemek üretim yerinin takip ettiğini kaydetti.

En çok idari para cezası uygulanan gıda işletmelerinin 5 bin 90'la gıda satış yerleri, 4 bin 876'la üretim yerleri ve 4 bin 109'la toplu tüketim yerleri olduğuna işaret eden Çelik, "Gıda üretim yeri olarak 814 adetle ekmek ve ekmek üretim yerleri, 561 adetle hazır yemek, tabldot yemek üretim yerleri, 452 adetle her türlü pastacılık ürünleri üreten iş yerleri ve 437 adetle unlu mamuller üretim yerleri, en çok idari para cezası uygulanan işletmelerin başında geliyor. Gıda satış yeri olarak ise 2 bin 374 adetle her türlü market, 718 adetle kasap ve gıda toplu tüketim yeri olarak da 1 bin 643 adetle lokanta ve restoran ile 496 adetle kafe-bar işletmesi yine en çok idari para cezası uygulanan işletmeler oldu." diye konuştu.

Çelik, lokanta ve restoranlara yönelik yaklaşık 116 bin resmi kontrol yapıldığını da vurguladı.

Gıda denetim sayısı yüzde 11,4 arttı

Çelik, 1 Ocak-23 Mayıs 2016 tarihlerinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim yerlerine toplam 334 bin 476 denetim yapılmışken, 2017 yılının aynı döneminde gıda denetim sayısının yüzde 11,4 artış göstererek 372 bin 672'ye ulaştığını belirtti.

Bakan Çelik, geçen yıl yapılan ramazan ayı denetimleri kapsamında Türkiye genelinde gıda üretim, satış ve sunum yerlerinde toplam 74 bin 619 denetim gerçekleştirildiğini söyledi.

Ramazan paketlerinin içindeki ürünler denetleniyor

Çelik, "ramazan paketi" adı altında muhtelif gıdaların bir arada yer aldığı paketlerin satış ve dağıtımının yapıldığı iş yerlerine yönelik denetimlerde, paket içeriğinde bulunan gıdaların son tüketim tarihi ile etiket bilgilerinin de kontrol edildiğini vurguladı.

İnsan hayatını ve sağlığını tehlikeye düşürecek gıdaları üretenlere ve bunları piyasaya sürenlere verilen idari para cezalarının artırılması ve bu işletmelerin uzun süreyle faaliyetten men edilmesiyle ilgili düzenlemede değişikliğe gideceklerinin altını çizen Çelik, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapanlara yönelik idari para cezalarının caydırıcı hale getirilmesini içeren bu mevzuat değişikliği sürecinin devam ettiğini, düzenleme hayata geçtiğinde, caydırıcılığa bağlı olarak gıda üretiminde yanlış yapanların oranında bir azalma yaşanacağını vurguladı.