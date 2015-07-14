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Ramazan Bayramı'nda yağış beklenmiyor

Ramazan Bayramı süresince Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmediği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi

Ramazan Bayramı'nda yağış beklenmiyor

Ramazan Bayramı süresince Türkiye'nin büyük bölümünde yağış beklenmediği, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde seyredeceği bildirildi

14 Temmuz 2015 Salı 12:09
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Ramazan Bayramı'nda yağış beklenmiyor

ANKARA - Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Ramazan Bayramı süresince ülke genelinde yağış beklenmediğini, hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında, Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde ise üzerinde seyredeceğini bildirdi.

Eroğlu, yaptığı yazılı açıklamada, arife günü Türkiye'nin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı çok bulutlu olacağını, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda ise kısa süreli mevzi sağanakların görülebileceğini, diğer bölgelerin ise açık ve az bulutlu geçeceğini belirtti.

Bayramın 1. ve 2. günü ülkenin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Ağrı, Van ve Bitlis çevrelerinde hafif sağanak geçişlerinin görülebileceğini vurgulayan Eroğlu, diğer bölgelerde ise havanın açık ve az bulutlu olacağını ifade etti.

Eroğlu, bayramın 3. gününde ise ülke genelinde yağış beklenmediğini, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusunun parçalı ve çok bulutlu, diğer bölgelerin ise açık ve az bulutlu olacağına değinerek, şu bilgileri verdi:

"Ramazan Bayramı boyunca yurdumuzun büyük bir kısmında hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında Güney Ege ve Akdeniz kıyı kesiminde ise mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Günün en yüksek hava sıcaklıklarının Ankara, İstanbul, Bursa, Konya ve Kayseri'de 30 ila 32, İzmir ve Manisa'da 34 ila 36, Zonguldak, Samsun ve Trabzon'da 25 ila 27, Erzurum ve Van'da 27 ila 29, Adana, Antalya, Aydın ve Muğla'da 37 ila 40, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 39 ila 41 derece olacağı tahmin ediliyor."

Vatandaşların Ramazan Bayramını da kutlayan Eroğlu, "Bu vesileyle bütün vatandaşlarımızın Ramazan Bayramını en samimi duygularımla tebrik eder, bütün insanlığa mutluluk getirmesi temennisi ile selam ve sevgilerimi sunarım" ifadesini kullandı.


AA

Son Güncelleme: 14.07.2015 11:48
Anahtar Kelimeler:
önce VatanRamazan Bayramı
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