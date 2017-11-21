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'Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız." dedi.

'Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Nükleer de birilerini rahatsız ediyor. Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız." dedi.

21 Kasım 2017 Salı 15:23
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'Rahatsız olsanız da olmasanız da nükleer enerjiyi yapacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezi'nde "Elektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni"nde yaptığı konuşmada, "Belli kesimlerin enerji hamlelerimizi baltalamak için özel çaba harcadıklarını görüyoruz. Boşuna çaba harcamayın, bu kervan gidiyor, böyle de gidecek." dedi.

"Nükleer de birilerini rahatsız ediyor." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rahatsız olsanız da olmasanız da biz nükleer enerjiyi de yapacağız." diye konuştu.

Erdoğan, "Dün darbecilere, vesayetçilere gönüllü hizmetkarlık edenler, bugün de Türkiye'nin enerji yatırımlarını baltalamak isteyenlere piyonluk yapıyor." ifadesini kullandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanBeştepe Millet Kültür Ve Kongre MerkeziElektrik Santralleri Toplu Açılış Töreni
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