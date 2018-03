Radar ekiplerine 'sosyal medya' önlemi

ORDU - Ordu'da sabit ve seyir halinde hız denetimi yapan radar ekiplerinin sosyal medyadan fotoğraflarının paylaşılmasının ardından radar araçlarının marka, model ve plakaları sık sık değiştiriliyor.



Ordu Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürü İsmail Erol, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülke genelinde sabit ve seyir halinde radar uygulamalarının emniyet ekipleri tarafından yapıldığını hatırlattı.



Her ilde olduğu gibi Ordu'da da hız denetimlerinin aralıksız sürdüğünü belirten Erol, gündüz 8 saat gece ise 6 saat uygulamalarının devam ettiğini söyledi.



Hız ihlali nedeniyle kaza yapılan yerleri tespit ederek radar denetimlerini o bölgelerde yoğunlaştırdıklarını vurgulayan Erol, "Sürücülerimiz artık ceza ödememek için daha dikkatli davranıyorlar. Hız kurallarına daha fazla uymaya gayret ediyorlar. Her zaman ceza sorunu çözmüyor. Sürücülerimizin bizlere yardımcı olmalarını bekliyoruz. Milyonlarca lira ceza yazsak bile bir kişinin hayatını o cezalarla kurtaramıyoruz" diye konuştu.



Radar ekipleri ezber bozuyor



İsmail Erol, trafik kontrolleri ve radar uygulamasından kurtulmak isteyen bazı sürücülerin, sosyal medya hesapları üzerinden grup oluşturarak, radar ve polis ekiplerinin yerini paylaştıklarını ifade etti.



Kendilerinin de bu durum karşısında çeşitli önlemler aldıklarını vurgulayan Erol, " Radar ekibimiz bir saat bir yerde hız denetimi yaptıktan sonra o ekibimizin yerini değiştiriyoruz. Zaman zamandaradar araçlarımızın plakalarını, marka ve modellerini değiştiriyoruz. Ancak bunlar hiçbir zaman sürücüleri yakalamak ve cezalandırmak amaçlı değil. Sürücülerin her an her yerde radara yakalanma algısını oluşturarak, daha yavaş seyretmelerini sağlıyoruz" diye konuştu.



Ekiplerin yerini bildirmek bir şey değiştirmez



Radar ekiplerinin yerlerinin sosyal medyada paylaşılmasının bir şeyi değiştirmeyeceğini belirten Erol, şunları kaydetti:



"Sürücülerin birbirleriyle haberleşmeleri ya da ekiplerin yerlerinin sosyal medyada bildirmeleri, diğer arkadaşları açısından hem bir şey değiştirmiyor hem de diğer insanları zora sokabiliyor. Çünkü sosyal medyada bazen bunların paylaşılmaması sonucunda sürücüler hızlı gitmek isteyebilir. Bu da ölümlü ve yaralamalı kazalara sebebiyet olabilir. Bu açıdan konuya dikkat edilmesinde çok fayda vardır. Zaten radar ekiplerinin ve ya polis ekiplerinin yerleri bildirmek suçtur."



Diğer taraftan bir sosyal medyada oluşturulan "Ordu Radar ve Yol Durumu" adlı hesabın yaklaşık 10 bin üyesi bulunurken, bu hesap üzerinden radar ekiplerinin yeri takipçilere duyuruluyor.