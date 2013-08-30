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R4BIA için Türk Patent Enstitüsü'ne 7 başvuru

Mısır'da askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda ortaya çıkan "R4BIA işareti” için Türk Patent Enstitüsü'ne 7 marka başvurusu yapıldı.

R4BIA için Türk Patent Enstitüsü'ne 7 başvuru

Mısır'da askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda ortaya çıkan "R4BIA işareti” için Türk Patent Enstitüsü'ne 7 marka başvurusu yapıldı.

30 Ağustos 2013 Cuma 11:55
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R4BIA için Türk Patent Enstitüsü'ne 7 başvuru
ANKARA
Mısır'da 3 Temmuz'da gerçekleşen askeri darbeye karşı direnişin merkezi haline gelen Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda ortaya çıkan, Türkiye'de ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın selamı ile gündeme yerleşen "R4BIA işareti” için Türk Patent Enstitüsü'ne (TPE) 7 marka başvurusu yapıldı.

Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'nda yaklaşık 2 ay önce ortaya çıkan ve 4 parmakla yapılan R4BIA işaretinin Türkiye'nin gündemine oturması, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 17 Ağustos'ta Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen bir törende bu işareti kullanmasıyla oldu.

Söz konusu tanınmışlığı kullanmak veya R4BIA'yı ürünlerine yansıtmak isteyen bazı girişimciler de bu tarihten sonra TPE'nin yolunu tuttu.

Markalarını Türkiye'de tescil ettirmek isteyenlerin başvurularını yapmak zorunda oldukları Enstitüye ilk R4BIA ibareli marka başvuruları 19 Ağustos'ta yapıldı.

Biri et-balık, süt ve pastacılık ürünleri ile şekerlemeler sınıflarında, diğeri ise reklamcılık, danışmanlık ve perakendecilik hizmetleri alanlarında olan bu ilk başvuruların ardından, TPE'nin kapısı bir çok alanda daha R4BIA için çalındı.

İplikten ilaca, radyodan bilgisayara, çatal-bıçaktan mobilyaya R4BIA

R4BIA'yı marka olarak tescil ettirmek isteyen diğer girişimcilerin belirledikleri alanlar ve başvuru tarihleri ise şöyle oldu:

20 Ağustos 2013: İplikler, giysiler, ayakkabılar, şapkalar.

21 Ağustos 2013: Metalden mamuller, makineler, çatal-bıçak takımları, aydınlatma cihazları, klimalar, buzdolapları, ev aletleri.

21 Ağustos 2013: Kumaşlar, ev tekstil ürünleri.

22 Ağustos 2013: İlaçlar, tıbbi malzemeler, kırtasiye malzemeleri, dergi ve kitaplar, ev aletleri, radyo ve televizyon yayın hizmetleri, dergi ve kitap basım hizmetleri, televizyon ve radyo programları, tıbbi hizmetler.

27 Ağustos 2013: Bilgisayarlar, bilgisayar programları, telefonlar, antenler, deri ve deri mamulleri, mobilyalar.

Bu arada, Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO) ve Avrupa Birliği Marka ve Tasarım Ofisi (OHIM) veri tabanlarında yapılan araştırmalarda, mevcut durum itibariyle R4BIA ile ilgili uluslararası marka başvurusuna rastlanmadı. 

Marka korumasındaki ülkesellik prensibi gereği, yurt dışında yapılan marka başvurusu Türkiye'deki başvuruyu etkilemiyor.

AA

Son Güncelleme: 30.08.2013 11:56
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R4BIA Için Türk Patent Enstitüsüne 7 Başvuru
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