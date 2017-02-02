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"PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi yok"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Bıro, PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi olmadığını belirterek, "Kürt halkına tek aktardıkları Türkiye'ye karşı kara propaganda." dedi.

"PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi yok"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi Başkanı Bıro, PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi olmadığını belirterek, "Kürt halkına tek aktardıkları Türkiye'ye karşı kara propaganda." dedi.

02 Şubat 2017 Perşembe 11:50
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"PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi yok"

Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) Başkanı İbrahim Bıro, PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi olmadığını belirterek, "Kürt halkına tek aktardıkları Türkiye'ye karşı kara propaganda." dedi.

ENKS Başkanı Bıro, terör örgütü PYD/PKK'nın Suriye'deki yasa dışı faaliyetleriyle ilgili AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

PYD'nin Suriye rejimiyle ilişkilerinin çok eskilere dayandığını dile getiren Bıro, "PYD, bölgemizde eskiden PKK olarak biliniyordu. Esed rejimi ile ilişkileri 1980'lere dayanıyor." diye konuştu.

Terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın yakalanmasından sonra örgütün Suriye'deki faaliyetleri için ismini "PYD" olarak değiştirdiğini dile getiren Bıro, iç savaş başlamadan önceki yıllardan bu yana Esed rejimine karşı muhalefet yaptıklarını söyledi.

ENKS Başkanı, "PYD, ENKS'nin halk desteğinin daha fazla olduğunu biliyor. Maalesef insanlar PYD ile çalışmaya mecburlar. Para ve silah onların elinde." ifadelerini kullandı.

"Suriyeli Kürtler olarak komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz"

PYD/PKK'nın Kürt halkına "Türkiye'nin Kürtlere düşman olduğu" fikrini empoze etmeye çalıştığını vurgulayan Bıro, "PYD'nin Kürt halkının çıkarlarını savunan hiçbir projesi yok. Kürt halkına tek aktardıkları Türkiye'ye karşı kara propaganda." değerlendirmesinde bulundu.

Bıro, PYD/PKK'nın halkın Esed rejimine yönelik "muhalefetini" azaltıp, Türkiye'ye düşman olmaları için de çaba sarf ettiğine dikkati çekerek, "Biz Suriyeli Kürtler olarak, komşularımızla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." dedi.

ENKS Başkanı Bıro, sözlerini örgütün ABD'nin kendisine sağladığı askeri desteği de "ENKS'ye ve Kürt halkına" baskı yapmak için kullandığını belirterek tamamladı. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Suriye Kürt Ulusal Konseyiİbrahim BıroPyd
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