PYBS sonuçları bugün açıklanacak

ANKARA - Milli Eğitim Bakanlığı, Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı sonuçlarını bugün saat 18.00’den sonra açıklayacak.



MEB'den yapılan açıklamaya göre, PYBS sonuçları, http://www.meb.gov.tr ve http://oges.meb.gov.tr http://odsgm.gov.tr internet adreslerinde ilan edilecek.



Sınava 260 bin 952’si 5'inci sınıf, 203 bin 148’i 6'ncı sınıf, 165 bin 190’ı 7'nci sınıf, 160 bin 395’i 8'inci sınıf, 34 bin 666’sı 9'uncu sınıf, 19 bin 986’sı 10'uncu sınıf ve 12 bin 922’si ise 11’inci sınıf öğrencisi, toplam 857 bin 259 öğrenci girdi.



10 ve 11'inci sınıflar 3-14 Ağustos 2015'te okul müdürlüklerine başvurarak parasız yatılılık için pansiyonlu okul ve bursluluk tercihlerini yapacak, tercihte bulunmayan öğrenciler haklarını kaybetmiş sayılacak.



Buna göre, 10 ve 11'inci sınıfların pansiyonlu okullara yerleştirme sonuçları 25 Ağustos 2015'te açıklanacak.



Kontenjanlar arttırıldı



2015 PYBS kapsamında daha önce 46 bin olarak planlanan öğrenci kontenjanı 60 bine çıkartıldı.



"Öğretmen çocuğu", "korunmaya muhtaç çocuk", "okul yok" ve diğer öğrenciler için ayrılan toplam 60 bin kontenjandan; 5'inci sınıflardan 18 bin 264, 6’ıncı sınıflardan 14 bin 218, 7’nci sınıflardan 11 bin 562, 8’inci sınıflardan 11 bin 226, 9’uncu sınıflardan 2 bin 426, 10’uncu sınıflardan bin 399 ve 11’inci sınıflardan ise 904 öğrenci yararlanacak.



Ortaöğretim kurumlarında parasız yatılı olarak okumaya hak kazanan öğrencilerin kayıt işlemleri, kazandıkları pansiyonlu okul müdürlükleri tarafından yapılacak ve kayıt işlemleri 25 Ağustos 2015'de başlayıp 9 Eylül 2015'de saat 17.00’ye kadar sürecek. Okul müdürlükleri, 11 Eylül 2015'de saat 17.00’ye kadar parasız yatılılığa yerleştirilen öğrenci listelerini ilan edecek.



Bursluluğu kazanan ortaokul ve imam hatip ortaokulları ile ortaöğretim öğrencilerinin bursluluk kayıt işlemleri ise öğrencilerin öğrenim gördükleri veya kayıt yaptırdıkları okul müdürlükleri tarafından yapılacak ve 30 Eylül 2015'de saat 17.00’ye kadar sürecek.

