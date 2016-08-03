Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 16°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
162.988
DOLAR
3.8451
STERLİN
5.3394
EURO
4.7341
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

PTT'den 'Konya' konulu anma pulu

PTT, İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Konya'yı konu edinen anma pulunu satışa sunacak.

PTT'den 'Konya' konulu anma pulu

PTT, İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Konya'yı konu edinen anma pulunu satışa sunacak.

03 Ağustos 2016 Çarşamba 11:10
367 Okunma
PTT'den 'Konya' konulu anma pulu

 PTT, İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Konya'yı konu edinen anma pulunu satışa sunacak.

PTT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Haziran 2014'te Cakarta'da düzenlenen 4. Turizm Koordinasyon Komitesi Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür ve Turizm Bakanları Komitesi tarafından bu yıl için "İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.

Bu kapsamda, 2016 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya" konulu anma pulu, yarın 3 lira 20 kuruş ve 1 lira 60 kuruş bedelle, söz konusu anma puluna ait ilk gün zarfı ise 8 lira 75 kuruş bedelle, PTT İş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin PTT Merkez Müdürlüğünde "İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya, 04.08.2016 Konya" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.

AA

Son Güncelleme: 03.08.2016 11:11
Anahtar Kelimeler:
PTTİslam DünyasıKonyaİslam Dünyası Turizm Başkenti
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ