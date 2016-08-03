PTT'den 'Konya' konulu anma pulu

PTT, İslam Dünyası Turizm Başkenti ilan edilen Konya'yı konu edinen anma pulunu satışa sunacak.

PTT Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Konya, Haziran 2014'te Cakarta'da düzenlenen 4. Turizm Koordinasyon Komitesi Toplantısı'nda İslam İşbirliği Teşkilatı Kültür ve Turizm Bakanları Komitesi tarafından bu yıl için "İslam Dünyası Turizm Başkenti" ilan edildi.

Bu kapsamda, 2016 yılı Pul Emisyon Programı'nda yer alan "İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya" konulu anma pulu, yarın 3 lira 20 kuruş ve 1 lira 60 kuruş bedelle, söz konusu anma puluna ait ilk gün zarfı ise 8 lira 75 kuruş bedelle, PTT İş yerlerinde, www.filateli.gov.tr web adresinde ve filateli cep uygulamasında satışa çıkacak.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Alaaddin PTT Merkez Müdürlüğünde "İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya, 04.08.2016 Konya" ibareli ilk gün damgası kullandırılacak.