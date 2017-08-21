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PTT'den Kurban Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı

PTT, verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinirlik ve tercih edilme oranının arttırılması için 2017 yılı Kurban Bayramı'na özel tebrik kartı kampanyası kapsamında 1 milyon tebrik kartını ücretsiz dağıtacak.

PTT'den Kurban Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı

PTT, verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinirlik ve tercih edilme oranının arttırılması için 2017 yılı Kurban Bayramı'na özel tebrik kartı kampanyası kapsamında 1 milyon tebrik kartını ücretsiz dağıtacak.

21 Ağustos 2017 Pazartesi 10:51
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PTT'den Kurban Bayramı'na özel ücretsiz tebrik kartı

ANKARA

PTT tarafından Kurban Bayramı'na özel 1 milyon tebrik kartı ücretsiz dağıtılacak.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, şirkete verilen hizmetlerin vatandaşlar tarafından bilinirlik ve tercih edilme oranının arttırılması amacıyla 2017 yılı Kurban Bayramı'na özel tebrik kartı kampanyası düzenlendiği belirtilerek, kampanyaya özel 1 milyon tebrik kartının iş yerlerinden ücretsiz dağıtılacağını ifade edildi.

Ayrıca, tüm özel günlerde olduğu gibi Kurban Bayramı dolayısıyla da 24, 25, 28, 29 ve 31 Ağustos'ta posta kargosu ve APS kurye yurtiçi gönderilerine yüzde 25 indirim uygulanacağı vurgulanan açıklamada, herhangi bir indirimden faydalanan gönderilere ayrıca bu indirimin uygulanmayacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PTTKurban BayramıTebrik Kartı
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