Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BIST
88497
ALTIN
151.732
DOLAR
3.7245
STERLIN
4.6237
EURO
3.9533
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine görev
UEFA'dan 3 Türk futsal hakemine...
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa geçeriz'
'Umarım Galatasaray maçıyla tekrar çıkışa...
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi' dönemi
İleri evre kanserlerde 'sıcak kemoterapi'...
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak
Facebook sahte haber uyarısı yayınlayacak

PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama

PTT AŞ'den, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş tarafından Fransa'ya gönderilmek üzere postaya verilen APG gönderisiyle ilgili açıklama yapıldı.

PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama

PTT AŞ'den, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş tarafından Fransa'ya gönderilmek üzere postaya verilen APG gönderisiyle ilgili açıklama yapıldı.

07 Nisan 2017 Cuma 18:19
22 Okunma
PTT'den HDP'li Demirtaş'ın gönderisine ilişkin açıklama

ANKARA

PTT tarafından, HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın kaybolduğu belirtilen gönderisinin 21 Aralık 2016'da Fransa'ya sevk edildiği, Fransa Posta İdaresi tarafından da 29 Aralık 2016'da tam ve sağlam olarak teslim alındığı belirtilerek, "Bu aşamadan sonra söz konusu gönderinin akıbetinin Fransa Posta İdaresince tespit edilemediği anlaşılmıştır. PTT AŞ, gönderinin Fransa'ya ulaştırılmasıyla ilgili yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiştir." ifadeleri kullanıldı.

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, HDP Eş Genel Başkanı Demirtaş tarafından Fransa'ya gönderilmek üzere postaya verilen ED014314551TR barkod numaralı APG gönderisiyle ilgili kamuoyuna yansıyan haberlere dikkat çekildi.

Edirne PTT Merkezinden kabul edilen Türkiye çıkışlı, Fransa varışlı gönderinin 21 Aralık 2016'da 362 sayılı posta içinde bu ülkeye sevk edildiği belirtilen açıklamada, "Gönderinin Fransa Posta İdaresi tarafından 29 Aralık 2016 tarihinde tam ve sağlam olarak teslim alındığı ancak bu aşamadan sonra akıbetinin Fransa Posta İdaresince tespit edilemediği anlaşılmıştır." bilgisine yer verildi.

Açıklamada, gönderinin akıbetinin tespiti amacıyla müracaat eden parti yetkililerine, 24 Ocak'ta şifahi olarak ayrıntılı bilgi verildiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Nihai olarak araştırma talebimize Fransa Posta İdaresinden 26 Ocak'ta alınan cevapta, gönderi akıbetinin idarelerince tespit edilemediğinin bildirilmesi ve kendi posta idareleri adına tazminat ödenmesinin istenmesi üzerine, mevzuat gereği Fransa Posta İdaresi adına tazminat ödenmek üzere yetki verildi. PTT AŞ, söz konusu gönderinin Fransa’ya ulaştırılmasıyla ilgili yükümlülüğünü tam ve eksiksiz olarak yerine getirmiş, gönderinin akıbetiyle ilgili haberler üzerine de gerekli inceleme ve araştırmaları titizlikle yürütmüştür. PTT AŞ, aynı görev ve sorumluluk bilinciyle faaliyetlerine devam edecektir."

AA

Anahtar Kelimeler:
PTTHDPDemirtaşGönderi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Milli Eğitim Bakanından tatil açıklaması
Milli Eğitim Bakanından tatil açıklaması
Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Hakkari'de terör operasyonu: 6 gözaltı
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu: 27 gözaltı
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu: 27 gözaltı
Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
Kimyasal saldırıda hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı
FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 38 gözaltı kararı
FETÖ'nün TRT'deki yapılanmasında 38 gözaltı kararı
'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi
'Analizi Harbiyeli' için müebbet istemi

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ