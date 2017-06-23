PTT bayramın 2. ve 3. günü hizmet verecek

ANKARA

PTT AŞ'den yapılan açıklamada, hizmetlerin bayram tatilinde de aksamadan verilmesi ve vatandaşların herhangi bir mağduriyete uğramaması için gerekli tüm tedbirlerin alındığı belirtildi.

Ramazan Bayramı öncesi tebrik, davetiye, posta kargosu, kargo ve telgraf trafiğinin önemli ölçüde arttığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşlem yoğunluğunun fazla olduğu ve halihazırda cumartesi günleri açık bulunan büyük PTT iş yerleri, bayramın ikinci ve üçüncü günleri de hizmet verecek. Her ilde en az bir PTT iş yeri açık olacak. Böylece vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nda hem aileleri, yakınları ve sevdikleriyle beraber olmanın sevincini hem de herhangi bir gecikme olmaksızın işlemlerini PTT iş yerlerinden yapmanın mutluluğunu bir arada yaşayacak."