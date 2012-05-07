Çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'da bulunan İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, önce Korgan ilçesine bağlı İslamdağ Beldesinde düzenlenen Halil Tatlıgül Hoca'yı anma etkinlikleri ile Çiftlik Beldesi'nde gerçekleştirilen Hıdrellez Şenliklerine katıldı.

Etkinliklerin ardından basın mensuplarına Aydın'da iki alevi ailenin oturduğu apartmanın kapılarına boyayla bazı işaretlerin yazılması konusunda açıklamalarda bulunan Şahin, şunları söyledi:

''Aydın ilimizde iki alevi yurttaşımızın oturduğu iki apartman girişine boya ile bazı yazılar yazılarak çeşitli işaretlerin yapıldığına dair bir tespitimiz oldu. Polisin tespiti ihbara dayalı bir tespit. Bu tür boyamalar daha önce bazı illerimizde de oldu. Adıyaman ve Erzincan'da oldu. Bunların doğal akışında meydana gelen olaylar olmadığı çok açık. Bunu güvenlik güçlerimiz, yargı mensuplarımız takip ediyor. Aydın'dakini haber alındığı andan itibaren takip ediyorlar. Bir provokasyon görüntüsü var. Başka türlü de zaten değerlendirilemez. Üzerinde güvenlik güçlerimiz titizle duruyor.

