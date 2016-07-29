Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 15°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.269
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3456
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

'Profesör de general de imamdan talimat alıyor'

Sivas Valisi Gül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup profesörler ve generallerin, il imamlarından talimat aldığını belirtti.

'Profesör de general de imamdan talimat alıyor'

Sivas Valisi Gül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup profesörler ve generallerin, il imamlarından talimat aldığını belirtti.

29 Temmuz 2016 Cuma 11:50
674 Okunma
'Profesör de general de imamdan talimat alıyor'

 Sivas Valisi Davut Gül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup profesörler ve generallerin, il imamlarından talimat aldığını belirtti.

Gül, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Sivas'ta yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bazı kamu görevlilerinin açığa alındığını, bazılarının ise tutuklandığını dile getiren Gül, "Sivas'ta 669 personel açığa alındı. Bunun bir kısmı bakanlıklar tarafından açığa alındı. Bir kısmını ise valilik olarak biz açığa aldık. Bu personel içinde 43'ü tutuklu, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazıları ise henüz mahkemeye çıkmadı." diye konuştu.

Açığa alınan personelle ilgili 10 gün içinde mutlaka soruşturma yapılması gerektiğini, bunlarla ilgili sürecin başladığını, soruşturmaların sürdüğünü ve dosyaların hazırlandığını anlatan Gül, açığa alınan personel sayısının 669 ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

"FETÖ'nün imamları piyasadan olabiliyor"

FETÖ'deki yapılanmada ast-üst ilişkilerinin normal kamudaki gibi olmadığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki bir öğretim görevlisi ya da profesör, il imamı olan öğretmenden veya herhangi mesleği olmayan birisinden talimat alabiliyor. Zaten bu yapının sıkıntılı tarafı ve darbe teşebbüsüyle karşı karşıya gelmemizin sebebi bu. Komutan tuğgeneraldir, korgeneraldir, orgeneraldir ama bağlı bulunduğu imam, piyasada herhangi mesleği olmayan birisi olabiliyor. Dolayısıyla bu yapının ilişkileri çok sağlıklı değil. Sağlıklı olmadığı için millet olarak terörle yüz yüze geldik, uçurumun önünden döndük."

"Darbe teşebbüsüne herkes dik durarak katkı sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bütün halkın demokrasi nöbeti için sokaklara çıktığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Darbe teşebbüsüne herkes dik durarak katkı sağladı. Ama bu işin birinci derecede kahramanı milletimizdir. 10-15 aylık çocuğuyla gelip sabahlara kadar nöbet tutan insanları unutmamız mümkün değil. Milletin iradesi bunu durdurdu. Bizimle 13 gündür sabahlara kadar nöbet tutuyorlar. Milletimize minnettarız, milletimiz var olsun. Milletimizin bu iradesi olmasa çok farklı sonuçlar çıkabilirdi."

"Millet olma bilincini tekrardan hatırladık"

İlk günden itibaren milletin kırmadan, dökmeden, birbirine sahip çıkarak kenetlendiğine dikkati çeken Gül, "Kocaman, 5-10 metrekarelik bayrağı, bütün siyasi partilere mensup kişilerin bir ucundan tutarak sallamaları, bir kere başlı başına kazancımız. Millet olma bilincini tekrardan hatırladık. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu gördük. Komşumuzun düşman olmadığını gördük. Asıl düşmanın terör grupları, terör örgütleri ve bunları kullananlar olduğunu gördük." dedi.

Vali Gül, "Cumhurbaşkanımızın ilk gündeki iradesi, onun liderliğinde kamu görevlilerinin ve milletin şekillenmesi, siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanması, bunların hepsi milletimizi mutlu eden ve dışarıya birlik, bütünlük mesajı veren olaylar. Dolayısıyla da bu anlamda çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.


AA

Son Güncelleme: 29.07.2016 11:52
Anahtar Kelimeler:
Sivas Valisi Davut GülFetullahçı Terör ÖrgütüProfesörlerImam
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ