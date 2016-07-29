'Profesör de general de imamdan talimat alıyor'

Sivas Valisi Davut Gül, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) mensup profesörler ve generallerin, il imamlarından talimat aldığını belirtti.

Gül, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin Sivas'ta yürütülen operasyonlar hakkında bilgi verdi.

Bazı kamu görevlilerinin açığa alındığını, bazılarının ise tutuklandığını dile getiren Gül, "Sivas'ta 669 personel açığa alındı. Bunun bir kısmı bakanlıklar tarafından açığa alındı. Bir kısmını ise valilik olarak biz açığa aldık. Bu personel içinde 43'ü tutuklu, bazıları adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, bazıları ise henüz mahkemeye çıkmadı." diye konuştu.

Açığa alınan personelle ilgili 10 gün içinde mutlaka soruşturma yapılması gerektiğini, bunlarla ilgili sürecin başladığını, soruşturmaların sürdüğünü ve dosyaların hazırlandığını anlatan Gül, açığa alınan personel sayısının 669 ile sınırlı kalmayacağını söyledi.

"FETÖ'nün imamları piyasadan olabiliyor"

FETÖ'deki yapılanmada ast-üst ilişkilerinin normal kamudaki gibi olmadığına dikkati çeken Gül, şunları kaydetti:

"Üniversitedeki bir öğretim görevlisi ya da profesör, il imamı olan öğretmenden veya herhangi mesleği olmayan birisinden talimat alabiliyor. Zaten bu yapının sıkıntılı tarafı ve darbe teşebbüsüyle karşı karşıya gelmemizin sebebi bu. Komutan tuğgeneraldir, korgeneraldir, orgeneraldir ama bağlı bulunduğu imam, piyasada herhangi mesleği olmayan birisi olabiliyor. Dolayısıyla bu yapının ilişkileri çok sağlıklı değil. Sağlıklı olmadığı için millet olarak terörle yüz yüze geldik, uçurumun önünden döndük."

"Darbe teşebbüsüne herkes dik durarak katkı sağladı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla bütün halkın demokrasi nöbeti için sokaklara çıktığını anlatan Gül, şöyle devam etti:

"Darbe teşebbüsüne herkes dik durarak katkı sağladı. Ama bu işin birinci derecede kahramanı milletimizdir. 10-15 aylık çocuğuyla gelip sabahlara kadar nöbet tutan insanları unutmamız mümkün değil. Milletin iradesi bunu durdurdu. Bizimle 13 gündür sabahlara kadar nöbet tutuyorlar. Milletimize minnettarız, milletimiz var olsun. Milletimizin bu iradesi olmasa çok farklı sonuçlar çıkabilirdi."

"Millet olma bilincini tekrardan hatırladık"

İlk günden itibaren milletin kırmadan, dökmeden, birbirine sahip çıkarak kenetlendiğine dikkati çeken Gül, "Kocaman, 5-10 metrekarelik bayrağı, bütün siyasi partilere mensup kişilerin bir ucundan tutarak sallamaları, bir kere başlı başına kazancımız. Millet olma bilincini tekrardan hatırladık. Farklılıklarımızın zenginlik olduğunu gördük. Komşumuzun düşman olmadığını gördük. Asıl düşmanın terör grupları, terör örgütleri ve bunları kullananlar olduğunu gördük." dedi.

Vali Gül, "Cumhurbaşkanımızın ilk gündeki iradesi, onun liderliğinde kamu görevlilerinin ve milletin şekillenmesi, siyasi parti liderlerinin Cumhurbaşkanımızın başkanlığında toplanması, bunların hepsi milletimizi mutlu eden ve dışarıya birlik, bütünlük mesajı veren olaylar. Dolayısıyla da bu anlamda çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.