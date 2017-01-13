Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Açık
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
81388
ALTIN
146.026
DOLAR
3.7903
STERLIN
4.6076
EURO
4.0359
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
SON DAKİKA
Görmez'den ''Maya takvimi'' uyarısı
''7. İstanbul Lale Festivali''
SON DAKİKA
''7. İstanbul Lale Festivali''
Libya polisini Türkiye eğitecek
SON DAKİKA
Libya polisini Türkiye eğitecek
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
'Eto'o takımına sahip çıkıyor'
Karabük Üniversitesi robotları dünya birincisi oldu
SON DAKİKA
"Japon Suma Robot Turnuvası 2015"te...

Prof. Dr. Orhan Okay vefat etti

"Hocaların hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Prof. Dr. Orhan Okay vefat etti

"Hocaların hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

13 Ocak 2017 Cuma 10:22
46 Okunma
Prof. Dr. Orhan Okay vefat etti

"Hocaların hocası" olarak tanınan Prof. Dr. Orhan Okay kalp yetmezliği sonucu 86 yaşında hayatını kaybetti.

Tedavi gördüğü hastanede yaşama veda eden Okay için yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılınacak. Okay'ın cenazesi, daha sonra Topkapı Çamlık Mezarlığı'na defnedilecek.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Prof. Dr. Abdullah Uçman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çok üzgün olduğunu belirterek, "Aniden, beklenmedik bir kayıp oldu. Geçen haftaya kadar beraberdik. Çok şaşkın ve üzgünüz." dedi.

Orhan Okay'ın öz geçmişi

İstanbul'da 1931'de dünyaya gelen Orhan Okay, 1955'te İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nü bitirerek öğretmen oldu. Okay, 1963'te doktor unvanı alırken, 1975'te doçent, 1988'de profesör oldu. Okay, 1996'da emekli olup Fatih Üniversitesinde öğretim üyesi ve Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'nde redaktör olarak çalışmaya başladı.

İlk yazısı 1953'te Türk Sanatı'nda yayımlanan Okay'ın daha sonra İstanbul, Hareket Türk Dili, Türk Edebiyatı, Dergah, Milli Kültür, Türk Kültürü, Türk Yurdu, Zaman'ın da aralarında bulunduğu dergi ve gazetelerde yazıları yayımlandı.

Orhan Okay, kariyeri boyunca Türkiye Yazarlar Birliğinin "Yılın Kültür Adamı Ödülü" ve "Eleştiri Ödülü", Kombassan Vakfı Mevlana Büyük Ödülleri kapsamında "Edebiyat Ödülü" ve TMKV İnceleme Ödülü'nün sahibi oldu.

Okay'ın, "Sanat ve Hayat", "Beşir Fuad: İlk Türk Pozitivist ve Naturalisti", "Abdülhak Hamid'in Romantizmi", "Batı Medeniyeti Karşısında Ahmed Mithad Efendi", "Hüsn ü Aşk, Şeyh Galip", "Ahmet Haşim'in Şiirlerinin Sembolizm Açısından Yorumu", "Safahat, Mehmet Akif Ersoy", "Edebiyat ve Sanat Yazıları", "Mehmet Akif: Bir Karakter Heykelinin Anatomisi", "Ahmet Hamdi Tanpınar", "Bir Başka İstanbul" gibi çok sayıda eseri bulunuyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Orhan OkayMimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiIstanbul üniversitesiProf. Dr. Orhan Okay
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası
Aydoğan'a 4 yıl 8 ay hapis cezası
Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı
Doğan Holding yöneticileri serbest bırakıldı
'Deniz Kuvvetleri iddianamesi' mahkemeye gönderildi
'Deniz Kuvvetleri iddianamesi' mahkemeye gönderildi
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
Gaziantep'te FETÖ/PDY soruşturması
Nusaybin'de terör operasyonu
Nusaybin'de terör operasyonu
"FETÖ sebebiyle emniyetten ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var"
"FETÖ sebebiyle emniyetten ihraç edilenlerin askerlik yapma zorunluluğu var"
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ