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Prof. Dr. İnalcık son yolculuğuna uğurlanıyor

Başkentte 100 yaşında hayatını kaybeden, "Şeyhü'l-Müverrihin" olarak adlandırılan Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tören düzenlendi.

Prof. Dr. İnalcık son yolculuğuna uğurlanıyor

Başkentte 100 yaşında hayatını kaybeden, "Şeyhü'l-Müverrihin" olarak adlandırılan Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde tören düzenlendi.

27 Temmuz 2016 Çarşamba 13:46
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Prof. Dr. İnalcık son yolculuğuna uğurlanıyor

 Başkentte 100 yaşında hayatını kaybeden, "Şeyhü'l-Müverrihin" (Tarihçilerin Şeyhi) olarak adlandırılan Prof. Dr. Halil İnalcık için Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesinde düzenlenen törene, İnalcık'ın kızı Günhan İnalcık, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MHP İstanbul Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu, Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Ahmet Cevat Acar, Rektör Prof. Dr. Erkan İbiş ile üniversite öğretim üyeleri katıldı.

Ankara Üniversitesi DTCF Tarih Bölümü araştırma görevlileri, tören boyunca İnalcık'ın Türk bayrağına sarılı tabutu başında onar dakika saygı nöbeti tuttu.

Kalın, törendeki konuşmasında, önemli bir fikir insanını bu ülkenin evlatları olarak görmüş olmanın büyük bir mutluluk olduğunu ancak vefatından dolayı büyük bir hüzün içinde olduklarını ifade etti. Kalın, Halil İnalcık'ın her bir cümlesinin arkasında yıllara uzanan büyük bir derinlik olduğunu anlattı.

İstanbul Üniversitesi Tarih Bölümünde öğrencilik yıllarında, İnalcık'ın "Kaf Dağı’nın ötesindeki efsane tarihçi" olduğunu aktaran Kalın, "Ona ulaşmak, onun bir sohbetinde bulunmak, dersine katılmak her tarih talebesi gibi bizim için de büyük bir şerefti, büyük bir umuttu." dedi. 

Üniversitede son sınıf öğrencisiyken İnalcık'ın "İstanbul: Bir İslam Şehri" adlı makalesini tercüme etmeye karar verdiğini, makalenin 2 dergide yayımlandığını belirten Kalın, "Bir zaman sonra İnalcık, makaleyi görmüş ve 'Ne güzel bir tercüme, keşke bütün eserlerim böyle tercüme edilse' demiş. Benim yaklaşık 25 yıldır gurur duyduğum bir sözüdür bu. Bu, onun güzelliği tabii." ifadesini kullandı. 

İnalcık'ın ailesiyle de yaptıkları temas neticesinde, İnalcık'ın Fatih Camii Haziresine defnedilmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı ve Bakanlar Kurulu kararının dün alındığını hatırlatan Kalın, yarın Şakirin Camisi'ndeki törenin ardından defnin gerçekleşeceğini söyledi. 

"Şalları ortadan kaldırdı"

Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, İnalcık'ın yetiştiği yıllarda büyük Türk tarihinin çok fazla araştırılmadığından henüz görülmediğini belirterek, "Belki bir sıra dağdı ama üzerinde dev bir şal örtülüydü. İnalcık, bu şalları ortadan kaldıran, gün yüzüne çıkaran büyük şahsiyetlerden biriydi." diye konuştu.

 DTCF Kütüphanesi'nin adı İnalcık adına

Ankara Üniversitsi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş, İnalcık'ın tarih disiplinine damgasını, ekolünü vuran bir bilim insanı olduğuna dikkati çekti.

DTCF Kütüphanesinin adını Halil İnalcık Kütüphanesi olarak değiştireceklerini belirten İbiş, böylece İnalcık'ın asırlar sonraki kuşaklara eserleriyle birlikte ölümsüz olarak aktarılacağını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 27.07.2016 13:47
Anahtar Kelimeler:
Şeyhül-MüverrihinProf. Dr. Halil İnalcıkAnkara üniversitesiTüba
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