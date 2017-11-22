Prof. Dr. Canan Karatay'ın 3 kitabı Harvard Kütüphanesinde

Dünyanın önde gelen üniversitelerinden biri olan ve kütüphanesinde 20 milyon kitap bulunduran Harvard Üniversitesi, bu sene Türkiye'den Prof. Dr. Canan Karatay'a ait 3 kitabı koleksiyonuna dahil etti. Karatay Mutfağı ile Karatay Diyeti’yle Yaşam Boyu Sağlık ve Karatay Diyeti’yle Obezite ve Diyabete Çözüm Var kitapları artık Harvard Üniversitesi Kütüphanesi’nde ve kataloğunda yer alıyor. Sağlık alanında birçok ezberi bozan ve Türk halkına sağlık konusunda farkındalık sağlayan Prof. Dr. Canan Karatay'ın toplamda 6 kitabı bulunuyor.