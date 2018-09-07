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Pritt ile Küçük Uzaylılar Okula Dönüyor!

Hayallerini gerçeğe dönüştür mottosu ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlayan, dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt, her yıl okula dönüş sezonu için dikkat çekici bir konsept seçiyor.

Pritt ile Küçük Uzaylılar Okula Dönüyor!

Hayallerini gerçeğe dönüştür mottosu ile çocukların yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlayan, dünyanın ilk stick yapıştırıcısı Pritt, her yıl okula dönüş sezonu için dikkat çekici bir konsept seçiyor.

07 Eylül 2018 Cuma 11:44
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Pritt ile Küçük Uzaylılar Okula Dönüyor!

Birbirinden farklı temalarla çocukları cesaretlendiren, okula dönüşü eğlenceli hale getiren hikayeler yaratan Pritt’in 2018 okula dönüş sezonu için seçtiği tema ise uzay! Pritt, bu temayı da yine dünyanın ilk Neon Stick Yapıştırıcıları ile destekliyor. Doğal içeriği sayesinde güvenle kullanılan Pritt, çocukları şimdi yepyeni bir maceraya çıkarıyor.

Hayallerini gerçeğe dönüştür!

Bu defa uzayın bilinmeyen derinliklerini keşfe çıkartan Pritt, dünyada bir ilk olan Neon Stick Yapıştırıcıları tüketicilerle buluşturuyor. Çocukların ilgisini çeken ve yaratıcılıklarını besleyen sınırlı sayıdaki yeşil ve pembe renkli Neon Stick Yapıştırıcılar da orijinal Pritt Stick Yapıştırıcılar gibi %90 doğal içeriğe ve 20C suda çözünen formüle sahip. 3 ayrı ambalajda satışa sunulan uzay temalı Pritt Stick Yapıştırıcılar, 2018 okula dönüş sezonu boyunca zincir marketler, kitabevleri ve kırtasiyelerde.

Yeni maceralar, keşifler ve yeni arkadaşlıklar anlamına gelen okula dönüş sezonunda, Pritt ile eğlenceyi keşfedin! Üstelik yalnızca çocuklar değil, yaratıcı projelere imza atmak ve hayal gücünün sınırlarını genişletmek isteyen herkes için!

En çok tercih edilen stick yapıştırıcı Pritt…

Henkel, dünyada bir ilk olan ve günümüzde hala en çok tercih edilen stick yapıştırıcı konumunda bulunan Pritt’i 1969 yılından bu yana tüketicilere sunuyor. Jenerik marka haline gelen Pritt Stick Yapıştırıcı, doğal içeriği ve uygulama kolaylığı ile hem ebeveynlerin hem de çocukların ilk tercihi. Ürün, çocukların kolayca kavramasını sağlayan ergonomik ambalaj tasarımı, solvent içermeyen %90 doğal içeriği ve 20C suda çözünen formülü ile özellikle ebeveynlerin beklediği yüksek kalite ve güven standartlarını karşılıyor.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
PrittStick Yapıştırıcı
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