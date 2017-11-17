Printtek 2017 matbaacıları ve tedarikçileri İstanbul’da buluşturdu

Türkiye ve Avrasya Bölgesine yönelik baskı teknolojileri, malzemeleri ve kağıt endüstrilerinin en önemli ve en kapsamlı buluşması olan Printtek 2017 - 13. Uluslararası Baskı Teknolojileri ve Kağıt Fuarı; 4-8 Ekim 2017 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi, Büyükçekmece/İstanbul’da kapılarını ziyaretçilere açtı.

Türkiye ve Avrasya Bölgesindeki sektör profesyonellerinin yakından takip ettiği Printtek 2017 Fuarı, 6 salonda, 60 bin m2 brüt sergileme ve hizmet alanında, 33 ülkeden 412 firma ve firma temsilciliği katılımıyla beş gün boyunca yurt içinden 78 şehirden 24.417, yurt dışından 73 ülkeden 2.123 olmak üzere toplam 26.540 profesyonel ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Tüyap yurt dışı alım heyetleri programı kapsamında Bosna Hersek, Mısır, Fransa, Yunanistan, Gürcistan, Hollanda, İngiltere, Makedonya, Moldova, İran, Rusya, Sırbistan, Kosova, Filistin, Ürdün, Ukrayna ve Suriye’den gelen sektör temsilcilerinin yanı sıra, yurt çapından ise Türkiye Matbaacılar Federasyonu iş birliği ile Adana, Alanya, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Gaziantep, Gebze, İzmir, Kocaeli, Konya, Hatay, Malatya, Sakarya, Şanlıurfa ve Trabzon illerinden gelen heyetler, önemli alımlar ve ticari anlaşmalar gerçekleştirmek üzere fuarı ziyaret ettiler.

Matbaacılık sektöründeki gelişmeleri takip etmek isteyen tüm profesyoneller Printtek 2017 Fuarı’ndaydı

En güncel ve global teknolojilerin bir arada sergilendiği Printtek 2017 Fuarı, Baskı Öncesi – Baskı – Baskı Sonrası süreçlerini, kağıt ve karton ürünlerini, sarf malzemelerini, tamamlayıcı ürünleri kapsarken; yakın ilişki içinde olduğu kart, etiket, dijital baskı, kopyalama ve ofis sistemleriyle zenginleşen ürün yelpazesini, gelişen teknolojileri ve çözümleri son kullanıcı ile buluşturan bir organizasyon ile yeni yatırımlara yön veren bir platform olmaya devam etti.

Printtek 2017 Fuarı hayli yoğun ve renkli bir etkinlik programıyla Salon 4’te ve Printtek Forum Etkinlik Alanında ziyaretçilerini ağırladı

Tüyap Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. fuar kapsamında, küratör Ömer Durmaz tarafından “Gözlere Konuşmak: Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Veri Görselleştirme” Sergisine ev sahipliği yaptı. “Gözlere Konuşmak”, bugün yaygın biçimde kullanılan ‘veri–görselleştirme’ ve ‘infografik’ tasarımlarının, yenilikçi bir anlayış olarak Osmanlı’dan itibaren kullanıldığını belgeliyor; Cumhuriyet’e uzanımlarını inceliyor.

Fuar süresince Baskı Öncesine yönelik seminerler ABC Eğitim ve Danışmanlık, Ceyhun Akgün tarafından, her gün ücretsiz olarak Printtek Forum -1 Etkinlik Alanında gerçekleştirildi.

BASEV, Basım Sanayi Eğitim Vakfı fuar süresince farklı konularda atölye çalışmaları, özel etkinlik ve sergileri, İstanbul Aydın Üniversitesi Anadolu Bil M.Y.O Basım ve Yayın Teknolojileri, İstanbul Üniversitesi Teknik Bilimler M.Y.O Basım ve Yayın Teknolojileri ve Marmara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Basım Teknolojileri Bölümü Eğitim Kurumlarının değerli katkılarıyla sektörün gündemini oluşturan konular Printtek Forum -2 Etkinlik Alanında ele alındı.

İMEDDER, İlk Matbaacılar Eğitimi Destekleme Derneği fuar süresince baskının dünü ve bugününü buluşturan atölye çalışmaları, illüstrasyon, matbaacılık serüveni ve İbrahim Müteferrika konulu oturumları ile Printtek Forum -2 Etkinlik Alanında ziyaretçilere ev sahipliği yaptı.