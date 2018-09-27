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Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tören düzenlendi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tören düzenlendi.

27 Eylül 2018 Perşembe 15:47
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Preveze Deniz Zaferi'nin 480. yıl dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Preveze Deniz Zaferine ilişkin, "Bu parlak zaferden alınarak günümüze uyarlanacak bir ders, etkin ve güçlü donanmaların bilim ve teknolojiyi sadece takip eden değil, aynı zamanda yönlendiren ve geliştiren bir anlayışın benimsenmesi gerekliliğidir." dedi.

Preveze Deniz Zaferi'nin 480'inci Yıl Dönümü ve Deniz Kuvvetleri Günü dolayısıyla Deniz Kuvvetleri Komutanlığında tören düzenlendi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'in mesajlarının okunmasıyla devam etti.

Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, törende yaptığı konuşmada, her yönüyle emsalsiz Preveze Deniz Zaferi'ni hep birlikte yad ettiklerini söyledi.

Dünya deniz harp tarihinde Preveze Deniz Zaferi'nin en büyük mücadelelerden biri olarak kaydedildiğini belirten Oramiral Özbal, şöyle konuştu:

"Hepimizin bildiği gibi kurtuluş mücadelemizden sonra Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, denizciliği Türk'ün milli ülküsü olarak görüp, onun az zamanda başarılmasını işaret etmiştir. Ulu Önder'in işaret ettiği yönde modern donanmanın temeli, milletimizin dişinden tırnağından artırdığı kaynaklarla daha o yıllarda atılmış ve Deniz Kuvvetlerimiz günümüzde etkin, caydırıcı ve saygın bir deniz gücü haline gelmiştir."

Oramiral Özbal, Anadolu'nun kapılarının açıldığı Malazgirt Zaferi'nden sadece 10 yıl sonra denizlerde varlık göstermeye başlanıldığını ve donanmanın temeli sayılacak 50 parçadan oluşan ilk deniz gücünün Ege Denizi'nin mavi sularıyla buluştuğunu ifade etti.

"Zafer, çok sayıda politik etki ve stratejik önem içeriyor"

Askeri açıdan önemli sonuçlar doğuran Preveze Deniz Zaferi'nin sadece iki donanmanın savaşı olmanın ötesinde çok sayıda politik etki ve stratejik önemi içerdiğini vurgulayan Oramiral Özbal, Barbaros Hayrettin Paşa ve kahraman leventlerinin uzun soluklu mücadelesinin bu yönüyle bugünün karmaşık güvenlik ortamında ve deniz yetki alanı çalışmalarında yararlanacak sayısız dersler barındırdığını dile getirdi.

Bugün dünya güç dengesinde söz sahibi olmak isteyen devletlerin denizlerde güçlü temsilinin şart olduğunu anlatan Oramiral Özbal, şunları kaydetti:

"Bu parlak zaferden alınarak günümüze uyarlanacak bir ders, etkin ve güçlü donanmaların bilim ve teknolojiyi sadece takip eden değil, aynı zamanda yönlendiren ve geliştiren bir anlayışın benimsenmesi gerekliliğidir. Teknolojiyi geliştirmede öncü olmayı misyon edinen Deniz Kuvvetlerimiz, bu alanda da günümüzde önemli gayretler sarf etmektedir."

Konuşmanın ardından Girne Üniversitesi Denizcilik Tarihi Araştırma Merkezi Müdürü emekli Deniz Kurmay Albay Ali Rıza İşipek, "Preveze Deniz Zaferi'nin Tarihsel Önemi ve Etkileri ile Deniz Kuvvetleri Komutanlığının Tarihsel Gelişimi" konulu sunum gerçekleştirdi.

Sunumdan sonra İşipek'e günün anısına özel plaket verildi.

Törende, "Geçmişten Günümüze Türk Deniz Kuvvetleri ve 2017-2018 Yıllarında Yapılan Faaliyetler" video gösteriminin ardından Deniz Kuvvetleri Bandosu ile Şen Denizciler Çocuk Korosu konser verdi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Preveze Deniz ZaferiAdnan Özbal
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