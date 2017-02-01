Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, anayasa değişikliği referandumuna ilişkin, prensipte başkanlık sistemine karşı olmadıklarını ancak kuvvetler ayrılığının sağlanmadığı takdirde sistemin otoriter bir yapıya dönüşebileceğini düşündüklerini belirtti.

Partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karamollaoğlu, hiçbir zaman şahsi ya da partizan bir düşünceyle fikirlerini beyan etmediklerini söyledi.

Karamollaoğlu, anayasa değişikliğine ilişkin düşüncelerinin çarpıtıldığına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Biz çok net olduk. Hiçbir zaman şahsi veya partizan bir düşünce altında fikirlerimizi söylemedik. Prensipte başkanlık sistemine karşı değiliz ama kuvvetler ayrımı kamil manada gerçekleşmezse bu otoriter bir rejime döner, o da bu ülkeye fayda sağlamaz. İktidarın da bugün en büyük problemi istişareyi kısır tutmasıdır. İktidarda bulunanlar etraflarında sadece kendilerini teyit eden kişileri barındırır, itiraz eden, yanlışlığı söyleyen, ikaz eden kimseyi bırakmazlarsa o yaklaşımdan Türkiye'ye fayda gelmez."

OHAL sürecinde seçime gidilmesinin bazı siyasi hareketleri kısıtlayacağını öne süren Karamollaoğlu, belirli bir süre için OHAL'in kaldırmasının doğru olacağını bildirdi.