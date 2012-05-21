Predatör görüntüleri Irak tarafından

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan'a hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, Amerikan Wall Street Journal gazetesinin Uludere olayına ilişkin iddialarıyla ilgili, bu işin istismarının peşinde olmadıklarını belirterek, ''Bunun hala istismarını yapma gayreti içerisinde olanlarla da bir yarışın içerisine girme gibi bir derdimiz yoktur'' dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

''Bunu farklı yerlere çekmek isteyenler varsın çeksinler ve maalesef bu neticede arzu etmediğimiz, arzu edilmeyen bir şekilde cereyan etmiştir. Görüntülerle ilgili söylenenler 'Yok Amerika böyle dedi, yok Amerika şöyle bir açıklama yaptı'.. bunların hepsi uydurma haberlerdir. Bir defa Amerika'nın kendi prodetörleri ile ilgili görüntülerden hareketle değil, bizim gözcülerimizden hareketle burada böyle bir uygulama yapılmıştır. Bu gözcülerdeki görüntüler neticesinde de bu adım atılmıştır ve bu bütün görüntülerin hepsi verilmesi gereken yerlere de verilmiştir. ABD'nin predatörlerinin 31 dakikalık bir süreci vardır. Bu da bizim sınırlarımız içinde değil, tamamıyla Irak tarafındadır. Aldığı görüntüler nedir, ne değildir doğrusu onu ben de zaten bilmiyorum. Bu konuyla ilgili verilen bu haberlerin özellikle Wall Street Journal'da yayınlananların ise şu anda ABD'de yaklaşan seçimlerle ilgili olduğunu da geçen gün açıkladım. Bunlar mevcut yönetime karşı bu gazetenin atmış olduğu bir uydurma haberdir. Hilafı hakikattir. Bunu da bilmenizi özellikle istiyorum.''