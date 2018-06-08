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"Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız"

Sağlık Bakanı Demircan, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te." dedi.

"Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız"

Sağlık Bakanı Demircan, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te." dedi.

08 Haziran 2018 Cuma 17:23
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"Pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız"

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Yaptığımız insan kaynağı çalışmalarına göre 2023 yılında pratisyen hekim açığımız tamamlanmış oluyor, açığımız kalmayacak. O nedenle pratisyen hekim arkadaşlarımızdan mecburi hizmeti kaldıracağız 2023’te." dedi. 

AA

Anahtar Kelimeler:
Sağlık Bakanı Ahmet DemircanPratisyen HekimMecburi Hizmet
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