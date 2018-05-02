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Porto Riko'da kemer sıkma önlemlerine karşı protesto

Porto Riko'da binlerce kişi, kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

Porto Riko'da kemer sıkma önlemlerine karşı protesto

Porto Riko'da binlerce kişi, kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 17:45
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Porto Riko'da kemer sıkma önlemlerine karşı protesto

Karayipler'deki Porto Riko'da binlerce kişi, kemer sıkma önlemlerine karşı gösteri düzenledi.

Gösteriye, emekli maaşlarındaki kesinti, eğitim-öğretimdeki aksama ve Maria kasırgasından sonra yavaş yürütülen yeniden inşa çalışmalarına öfkeli binlerce işçi, memur ve emeklinin yanı sıra başkent San Juan Belediye Başkanı Carmen Yulin Cruz katıldı. 

Protesto gösterisi sırasında yüzleri kapalı yüzlerce genç, polisle çatışmaya girdi. Taş atan göstericilere polis, göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti.

Çatışmada bazı gösterici ve polis memurlarının yaralandığı belirtildi. 

Porto Riko'da 11 yıl süren ekonomik durgunluktan çıkmak ve devletin 72 milyar dolar borcunu yeniden yapılandırmak için devreye sokulan kemer sıkma önlemleri, orta sınıfı hedef aldığı, zenginleri etkilemediği gerekçesiyle eleştiriliyor.

ABD'ye bağlı özerk bölge Porto Riko'da 100 milyar dolar maddi hasara yol açan Maria kasırgasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen hala 30 bin aboneye elektrik verilemiyor. 

Ekonomistler, 3,3 milyon nüfuslu adada yoksulların oranının yüzde 45'ten 60'a yükselebileceği uyarısında bulunuyor. 

AA

Anahtar Kelimeler:
KarayiplerPorto Riko
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