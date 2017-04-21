Türkiye'nin ılıman bölgelerinin en önemli tarım ürünleri arasında yer alan portakal, limon, greyfurt ve mandalina ağaçlarının çiçek açmaya başlamasıyla Çukurova'yı "portakal çiçeği" kokusu sardı.

Nisan ayının gelmesiyle bereketli topraklarıyla ünlü Adana'nın hemen her yerini süsleyen turunç ağaçlarında açan portakal çiçeklerinin hem kokusu hem de güzel görünümü kentin adeta havasını değiştirdi.

Sabahın ilk saatlerinden itibaren ferahlatıcı bir esintiyle hissedilen çiçek kokusunu içine çeken Çukurovalılar, ilkbaharı doyasıya yaşamanın keyfini çıkartıyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri ise yaklaşık 2 milyon kişinin yaşadığı şehirde neredeyse her sokak, cadde, park ve bahçede bulunan turunç ağaçlarının bakımına ağırlık veriyor.

Adana Turunçgil Üreticileri Birliği Başkanı Rifat Karabucak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, portakal çiçeği kokusunun kentin sınırlarını aşan güzellikte olduğunu, her yıl bu çiçeğin adına karnaval düzenlediğini söyledi.

Türkiye'nin dört bir yerinden Çukurova'ya bu kokuyu hissetmek için gelenler olduğunu anlatan Karabucak, "Adana'mızda baharın gelmesiyle beraber en güzel günleri yaşıyoruz. Sabahın ilk ışıklarından itibaren evlerinden çıkanlar, cadde ve sokakları saran portakal çiçeği kokusunu hissetmeye başlıyor." dedi.

Karabucak, portakal çiçeğinin kokusunun hissedilmeye değer olduğunu belirterek, "Nisan ayında açan çiçeklerin etkileyici kokusu tüm şehirde hissediliyor. Turunç ağaçları mayıs ayı başına kadar çiçek açar. Vatandaşlarımız eminim bu kendine has ve etkileyici kokuyu hissettiğinde mutlu oluyor. Belediyeler de son yıllarda etkileyici kokusu ve görüntüsü dolayısıyla kaldırım, refüj ve parklara turunç ağaçlarını yaygın şekilde dikiyor." ifadesini kullandı.

Portakal çiçeği kokusunun keyfini çıkaranlardan Gizem Şensi de kentin kendine has çok güzel bir kokusu olduğunu aktararak, "Dışarı çıktığımız zaman hissettiğimiz o muhteşem koku insana çok iyi geliyor. O ağaçların yollarda oluşu, o çiçeklerin kokusunu şehre yayması mükemmel bir olay. Tropikal kokuyu çok iyi hissedebiliyorsunuz." diye konuştu.

Çiçekleri fotoğraflayan Dilber Akpınar ise portakal çiçeği kokusunun şehre ayrı bir hava kattığını söyledi.

Portakal çiçeklerin açmasının baharın gelişini temsil ettiğini dile getiren Akpınar, ısınmaya başlayan havanın muhteşem kokuyla bütünleşmesiyle şehrin ayrı bir güzelliğe büründüğünü kaydetti.