POMEM'e başvuru süresi uzatıldı

Polis Akademisi Başkanlığından, halk oylaması ve yoğun talep nedeniyle Polis Meslek Eğitim Merkezi'ne (POMEM) ön başvuru işlemlerinin 28 Nisan'a uzatıldığı bildirildi.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinde yer alan duyuruda, 20. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezi (POMEM) ön başvuru işlemlerinin 3-14 Nisan 2017 tarihleri arasında yapılacağının daha önceden açıklandığı hatırlatıldı.

Duyuruda, "Ancak, ülkemizde yapılacak olan referandum oylaması nedeniyle oluşan hareketlilikten dolayı bazı adayların ön başvuru işlemlerini gerçekleştirememesi ve başvuru süresinin uzatılması ile ilgili olarak yoğun talep gelmesi nedeniyle 20. Dönem POMEM ön başvuru işlemleri 28 Nisan 2017 tarihine kadar uzatılmıştır." bilgisine yer verildi.

POMEM 20. Dönem polis meslek eğitimi için bini kadın olmak üzere, toplam 10 bin polis memuru adayı alımı yapılacak.

Ön başvurular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden gerçekleştirilecek.

Adaylarda "lisans mezunu olmak veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak", "31 Aralık 2017 tarihi itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak", "2015 veya 2016'da yapılan KPSS lisans P3 puan türünden en az 60, Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malulü eş ya da çocuklarından KPSS lisans P3 puanı en az 48 taban puan almış olmak" şartları aranacak.

Katılmak isteyen adaylar, sınava giriş koşulları, sınav takvimi ve diğer hususlara "www.pa.edu.tr" internet sitesinden ulaşabilecek.