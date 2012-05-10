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Polisten ilginç yöntem

Almanya'da öldürülen Türklerin cinayetlerini araştıran polis, organize suç şebekelerini izleyebilmek için döner büfesi açmış.

Polisten ilginç yöntem

Almanya'da öldürülen Türklerin cinayetlerini araştıran polis, organize suç şebekelerini izleyebilmek için döner büfesi açmış.

10 Mayıs 2012 Perşembe 18:17
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Polisten ilginç yöntem

Almanya'da 2000-2006 yılları arasında öldürülen 8 Türk'ün cinayetlerinin araştırılması çerçevesinde polis, organize suç şebekelerini izleyebilmek amacıyla bir döner büfesi açmış.

Federal Başsavcılık'ta görev yapan eski Nürnberg Başsavcısı Walter Kimmel, bugün Federal Meclis Araştırma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, cinayetlerle ilgili olarak başlangıçta organize suç şebekelerinden şüphe eden polisin, bir döner büfesi açarak, bu şebekeler konusunda bilgi toplamaya çalıştığını ve 6 ay süreyle bu büfeyi işlettiğini söyledi. Kimmel, polisin söz konusu büfeyi güvenilir üçüncü bir kişinin aracılığıyla açtığını kaydetti.

AA

Son Güncelleme: 10.05.2012 10:19
Anahtar Kelimeler:
TürkAlmanyaPolisDöner
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