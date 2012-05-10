Polisler de I. dereceli kadro istiyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla astsubayların kadro değişiklikleriyle ilgili çalışma başlatacaklarını açıklaması, başta polisler olmak üzere tüm yüksekokul ve üniversite mezunu memurlar için umut oldu. Astsubaylar, 1'inci derecenin 3'üncü kademesinden emekli olurken, bunun 1'inci derecenin 4'üncü kademesi olarak değiştirilmesini talep etmişlerdi. Başta polis memurları olmak üzere kamuda çalışan üniversite ve yüksekokul mezunu memurlar ise 1'inci derece kadroya kavuşamıyor. Tüm memurların 3'üncü derecede olmaları ek göstergelerinin de düşmesine, dolayısıyla emekli ikramiyeleri ve maaşlarının azalmasına yol açıyor. Bu konuda sıkıntılarını aktaran polis memurları, aynı görevi yapmalarına rağmen astsubayların emeklilik ek göstergesinin 3600, kendilerinin ise 2200 olduğunu belirterek, "Emniyet teşkilatında görevli sadece Emniyet Müdürü rütbesine 1'inci derece kadro verilirken, üniversite ve yüksekokul mezunu polislere 3'ncü derece kadro verilmektedir" dedi.

Bu arada sendikalar, benzer bir talebi toplu sözleşme masasına da getirmeye hazırlanıyor. Polislerdeki kadro durumunun benzeri, tüm üniversite ve yüksekokul mezunu memurlarda yaşanıyor. Kamu kurumlarında çalışan üniversite ve yüksekokul mezunu memurların tamamı 3'üncü derece kadroda bulunuyor. Bu memurlar da 1'inci derecede kadro ve 3600 ek gösterge istiyor. Toplu sözleşme masasında bu konunun çözülmesi bekleniyor.

Emniyet teşkilatında sadece polisler değil, rütbeliler de kadro ve derece sıkıntısı yaşıyor. 2'nci, 3'üncü ve 4'üncü sınıf emniyet müdürleri, emeklilik şartlarında iyileştirme bekliyor.

