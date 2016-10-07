Polisin telefonunda ByLock çıktı

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Müdürlüğünde görevli komiser yardımcısı B.K.K, 6 Haziran'da Afyonkarahisar'da 113 kilogram esrar ve 21 bin 750 paket kaçak sigara ile yakalandı.

Kaçak sigaradan 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu gereğince hakkında işlem yapılan B.K.K. "uyuşturucu madde ticareti yapmak, temin etmek ve nakletmek" suçundan tutuklandı.

Üzerinde bulunan dijital materyalleri incelenen B.K.K'nin cep telefonunda FETÖ üyelerinin kendi aralarında gizli yazışma programı olarak kullandığı "ByLock" tespit edildi.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca, B.K.K. hakkında FETÖ üyesi olmak suçundan soruşturma başlatıldı.