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Polisin havadan trafik denetimleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce, helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Polisin havadan trafik denetimleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce, helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

08 Ekim 2018 Pazartesi 14:45
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Polisin havadan trafik denetimleri sürüyor

Emniyet Genel Müdürlüğünce (EGM), helikopterle yapılan kontrollerde trafiğin yoğun olduğu yollarda kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulanıyor.

Emniyet birimlerinin helikopterle havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.

Ankara-Samsun karayolunda havadan gercekleştirilen denetimlerde aşırı hız yapan ve kural ihlalinde bulunan sürücüler, yüksek çözünürlüklü kameralarla tespit edildi.

Telsizle yerdeki trafik polisleriyle irtibata geçen hava kontrol ekipleri, araçların durdurularak cezai işlem uygulanmasını sağladı.

Öte yandan, denetimlerde yolda kalan ya da arızalanan araçlara da yardım ulaştırılması sağlandı.

Havadan denetimler devam edecek

İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında trafik güvenliğine yönelik ortaya koyduğu, "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için valiliklerce "Trafik Kazalarını Önleme Planı" hazırlandı.

Plan kapsamında kentlerde trafiğin yoğun olduğu güzergahlar ile kavşaklarda helikopter ve drone ile trafik denetimlerine başlandı.

Denetimlerle otoyollarda ve şehirler arası karayollarında, sağ şeritte veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklamak/park etmek gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilmesi amaçlanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Emniyet Genel Müdürlüğü
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