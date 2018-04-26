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Polisin dikkati uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı

Devriye görevi sırasında aldıkları koku üzerine bir villanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirleyen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 53 kilogram esrar, 460 kök Hint keneviri ve 520 kök Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

Polisin dikkati uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı

Devriye görevi sırasında aldıkları koku üzerine bir villanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını belirleyen polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 53 kilogram esrar, 460 kök Hint keneviri ve 520 kök Hint keneviri fidesi ele geçirildi.

26 Nisan 2018 Perşembe 12:29
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Polisin dikkati uyuşturucu imalathanesini ortaya çıkardı

Edinilen bilgiye göre, Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri, Dereağzı Mahallesi Karaoğlan Caddesi Sadık Sokak'ta devriye görevi yaptıkları sırada yoğun Hint keneviri kokusu aldı.

Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, sokaktaki bir villanın uyuşturucu imalathanesi olarak kullanıldığını tespit etti.

Villaya düzenlenen operasyonda, 3 kişi gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramada, iki çuval içerisinde 53 kilogram esrar, 460 kök Hint keneviri ve 520 kök Hint keneviri fidesi ve bir miktar ıslatılmış Hint keneviri tohumu ile uyuşturucu üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Yaklaşıp koku alan olmasın diye köpek bağlamışlar

Şüphelilerin, özel olarak havalandırma, aydınlatma ve ısı sistemleri döşenerek uyuşturucu imalathanesine çevirilen villanın kapısına insanların mekana yaklaşarak koku almasını engellemek için köpek bağladığı belirtildi.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beylikdüzü Emniyet Müdürlüğü
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