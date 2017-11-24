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Polisi şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da evrak dağıtmaya giden polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili biri firari, 4'ü tutuklu 6 PKK şüphelisi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

Polisi şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da evrak dağıtmaya giden polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili biri firari, 4'ü tutuklu 6 PKK şüphelisi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

24 Kasım 2017 Cuma 12:05
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Polisi şehit edenlere ağırlaştırılmış müebbet istemi

Adana'da evrak dağıtmaya giden polis memurunun şehit edilmesiyle ilgili biri firari, 4'ü tutuklu 6 PKK şüphelisi hakkında ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Gülbahçesi Mahallesi Obalar Caddesi'nde 20 Mayıs 2016'da motosikletli PKK'lı teröristlerin silahlı saldırısı sonucu Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliği'nde görevli evrak dağıtıcısı polis memuru Yılmaz Bozkurt'un şehit olmasıyla ilgili soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısı, polis memuru Bozkurt'u motosikletiyle evrak dağıtırken şehit ettiği iddiasıyla tutuklanan Metin Aksu, motosikleti kullanan İbrahim Sömer, silahlı saldırıyı planlayıp yardım ettikleri ileri sürülen Hatice Kaymak ve Evin Şahin ile firari Azat Akan ile tutuksuz Enver G. hakkında "kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle tasarlayarak öldürme", "devletin birliğini ve ülke bütünlüğü bozma", "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlarından iddianame hazırladı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Aksu ile Sömer'in ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 15'er yıl, diğer sanıkların ise ikişer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

İddianamede, talimat üzerine PKK/KCK silahlı terör örgütünün dağ kadrosunda özel eğitimler alan tutuklu Evin Şahin'in Adana'daki eylemleri arttırmak için kente geldiği, Enver G'nin de onun için yer temin ettiği belirtildi.

Şahin'in Dağlıoğlu ve Gülbahçesi mahallelerinde polislere karşı silahlı saldırılar yapılması için diğer sanıklar Aksu, Akan ve Sömer'e talimatlar verdiği aktarılan iddianamede, Sömer'in de örgüt ele başlarından Murat Karayılan'ın talimatları doğrultusunda gerçekleştirilecek eylemin polis memuru Yılmaz Bozkurt'a karşı yapılmasını teklif ettiği yer aldı.

İddianamede, polis memuruna yönelik saldırının nasıl planlandığına ilişkin bilgiler aktarılarak, "Aksu ve Sömer eylemi gerçekleştirmek amacıyla gizledikleri motosikleti portakal bahçesinden alıp, üzerlerini değiştirdiler. Azat Akan ise gözcülük yapıp telefonla bilgi verdi. Motosikleti kullanan Sömer, arkasında bulunan Metin Aksu ile motosikletiyle seyir halinde olan polis memuru Yılmaz Bozkurt'a arkadan yaklaştı. Aksu elinde bulunan tabancalarla polis memuruna 14-15 el ateş edip kaçtılar." ifadesini kullanıldı.

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde dağlık ve kırsal alanda 4-7 Aralık 2016 tarihlerinde yapılan Bayrak-31 operasyonu kapsamında ele geçirilen örgütsel dokümanlar içinde yer alan "2016 Yılı Tekmil Defteridir" yazılı ajandada polis memuru Yılmaz Bozkurt'un şehit edilmesiyle ilgili bilgilere de ulaşıldığı iddianamede yer aldı.

AA

Anahtar Kelimeler:
AdanaPolisi şehit EdenlerPKK
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