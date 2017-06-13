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Polisi nişanlısının yanında şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Yüksekova'da nişanlısıyla alışveriş yaparken saldırıya uğrayan polis memuru Oğuz'un şehit edilmesi ile 7 polisin yaralandığı bombalı saldırıya katılan terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 267 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Polisi nişanlısının yanında şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Yüksekova'da nişanlısıyla alışveriş yaparken saldırıya uğrayan polis memuru Oğuz'un şehit edilmesi ile 7 polisin yaralandığı bombalı saldırıya katılan terörist hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 267 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

13 Haziran 2017 Salı 11:36
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Polisi nişanlısının yanında şehit eden teröriste 2 kez ağırlaştırılmış müebbet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde geçen yıl nişanlısıyla alışveriş yapan polis memuru Abdulkadir Oğuz'un şehit edilmesi, 7 polisin yaralandığı zırhlı polis aracına yönelik bombalı saldırı ve erzak yüklü tırın yağmalanması olaylarına katıldığı belirlenen terörist H.Ö'nün, 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 267 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması istendi.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda yakalanan ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanan H.Ö. hakkındaki soruşturmayı tamamladı. Hazırlanan iddianame, Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terörist H.Ö'nün "Devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "Tasarlayarak öldürmek", "Patlayıcı madde bulundurmak", "Mala zarar vermek", "Nitelikli yağma" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet etmek" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 267 yıl kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Yaralı polisleri öldürmek istemiş

Terör örgütü PKK'nın sözde "sivil savunma birliği" içerisinde faaliyet gösteren H.Ö'nün 21 Ocak 2016'da Yüksekova'da 7 polis memurunun yaralandığı zırhlı araca yönelik el yapımı patlayıcıyla düzenlenen saldırıda da yer aldığının belirtildiği iddianamede, sanığın patlamanın ardından elindeki uzun namlulu silahla yaralı polisleri öldürmek istediği ancak başka zırhlı aracın gelmesi üzerine olay yerinden kaçtığı vurgulandı.

Sanığın saldırı gecesi kaldıkları hücre evinde diğer teröristlerle halay çekerek eğlendikleri itirafı da iddianamede yer aldı.

Polis memurunu nişanlısının yanında şehit ettiler

İddianamede, sanığın 8 Şubat 2016'da Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Abdulkadir Oğuz'u nişanlısı ile alışveriş yaptığı sırada şehit eden teröriste "gözcülük" ettiği, 28 Ağustos 2016'da da beraberindeki teröristlerle ilçede görev yapan güvenlik güçlerine erzak götüren tırı durdurarak içinde bulunan malzemeleri yağmaladığı kaydedildi.

Güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda yakalanan teröristlerin de iddianamede yer alan ifadelerinde, sanığın ilçedeki mahallelerde çukur kazma ve barikat kurma eylemlerini gerçekleştirdiğini anlattıkları aktarıldı.

Savcılık ifadesinde katıldığı eylemleri itiraf eden H.Ö'nün yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

AA

Anahtar Kelimeler:
HakkariYüksekovaPolis Memuru Abdulkadir OğuzPKK
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