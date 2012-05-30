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Polise yeni cop

Polis, asayiş olaylarında suçlulara karşı artık kamuoyunda ''demir cop'' olarak bilinen katlanabilir ''portatif cop'' kullanacak

Polise yeni cop

Polis, asayiş olaylarında suçlulara karşı artık kamuoyunda ''demir cop'' olarak bilinen katlanabilir ''portatif cop'' kullanacak

30 Mayıs 2012 Çarşamba 11:20
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Polise yeni cop
ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı'nca deneme amacıyla ilk etapta 6 bin adet sipariş verilen portatif coplar, alüminyum ve çelikten üretiliyor.

Katlandığında boyu 20 santimetre olan coplar, halen kullanılan 60-65 santimetre uzunluğundaki poliüretan copların aksine özel kılıfı sayesinde belde kolaylıkla taşınabiliyor.
İç içe geçebilen 3 metal aksamdan oluşan bu copların uzunluğu açıldığında yaklaşık 60 santimetreyi buluyor.

AB ülkelerinde de kullanılıyor
ABD ile bazı AB ülkelerinin polis teşkilatlarında da kullanılan ''Portatif Coplar'', ilk etapta İstanbul, Ankara ve İzmir'de denenecek.
Emniyet Genel Müdürlüğü, farklı modelleri bulunan bu copların vurmalı, burgulu ve butonlu modellerin her birinden 2'şer bin adet sipariş verdi.
Vurma, açma kapama sistemli copların, açılması için hızlıca sallamak yetiyor. Kapalı uzunluğu 24, açık uzunluğu ise 66 santimetre olan bu copların ağırlığı 295 gram.
Üzerindeki butona basıldığında açılan butonlu modellerin ise kapalı uzunluğu 18, açık uzunluğu 55 santimetre. Bu copların ağırlığı ise 265 gram.
Burgulu açma kapama sistemli coplar ise metal aksamlar aksi yönlere çevrilerek açılıyor. Bu copların kapalı uzunluğu 21, açık uzunluğu 53 santimetre, ağırlığı da 265 gram.
Asayiş polislerince denenecek bu modellerden daha kullanışlı olanı poliüretan copların yerini alacak.

AA

Son Güncelleme: 30.05.2012 03:20
Anahtar Kelimeler:
Cop
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