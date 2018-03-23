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Polise hakaret eden Osman Baydemir'in cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili kararı inceleyerek aynı cezaya hükmetti.

Polise hakaret eden Osman Baydemir'in cezası onandı

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasıyla ilgili kararı inceleyerek aynı cezaya hükmetti.

23 Mart 2018 Cuma 12:29
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Polise hakaret eden Osman Baydemir'in cezası onandı

GAZİANTEP

Gaziantep Bölge Adliye Mahkemesi, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir'e polise hakaret suçundan yerel mahkemenin verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasını onayladı.

Bölge Adliye Mahkemesi 9. Ceza Dairesindeki duruşmaya Baydemir ve avukatı katılmadı.

Mahkeme, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinin Baydemir'e Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret suçundan verdiği 1 yıl 5 ay 15 gün hapis kararına yapılan itirazı değerlendirdi.

Heyet, sanık Baydemir'e hakaret suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına hükmetti. Böylelikle karar kesinleşti.

Baydemir hakkında, 2012 yılında Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Başkanıyken, valilik önündeki polislere hakaret ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmış, Diyarbakır 4. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dava sonucunda 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Osman BaydemirPolise Hakaret1 Yıl 5 Ay 15 Gün Hapis Cezası
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