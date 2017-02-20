Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul
Orta şiddetli yağmur
Gazete Sayfaları Resmi İlanlar Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BIST
88813
ALTIN
144.371
DOLAR
3.6324
STERLIN
4.5286
EURO
3.8568
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
"Bu çirkin saldırıyı kınıyorum"
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Türkiye'nin yurt dışı varlıkları arttı
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuklar
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Osmanlıspor'dan beş gollü galibiyet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet
Lille gelecek sezon Bielsa'ya emanet

Polis yeleğiyle yankesicilik yapan İranlılar yakalandı

Uyuşturucu madde denetimi yapan polis gibi davranarak, turistlerin çantalarından yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 2 kadın ve 3 erkek şüpheli yakalandı.

Polis yeleğiyle yankesicilik yapan İranlılar yakalandı

Uyuşturucu madde denetimi yapan polis gibi davranarak, turistlerin çantalarından yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen İran uyruklu 2 kadın ve 3 erkek şüpheli yakalandı.

20 Şubat 2017 Pazartesi 14:23
5 Okunma
Polis yeleğiyle yankesicilik yapan İranlılar yakalandı

İstanbul'da uyuşturucu madde denetimi yapan polis gibi davranarak, turistlerin çantalarından yankesicilik yöntemiyle para çaldıkları iddia edilen, İran uyruklu 2 kadın ve 3 erkek şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Fatih, Beyoğlu ve Sarıyer'de son günlerde turistlerin çantalarından polis yeleği giyen kişilerin yankesicilik yöntemiyle para çaldığı şikayetlerinin artması üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki takibini sürdüren ekipler, İran uyruklu kadın şüpheliler R.S.N, B.B. ile V. F, A.R.A, ve A.G'yi Fatih'te düzenlediği operasyonda gözaltına aldı.

Şüphelilerin polis yelekleriyle turistleri durdurup uyuşturucu madde araması yapacaklarını söyleyip, çantalarından paralarını çaldıkları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan İran uyruklu 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
YankesicilikUyuşturucuİstanbul
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
İHH'dan Arakanlı Müslümanlara yardım
Astsubaylar 'Bylock'tan gözaltına alındı
Astsubaylar 'Bylock'tan gözaltına alındı
Müjdat Gezen Sanat Merkezindeki yangının nedeni belli oldu
Müjdat Gezen Sanat Merkezindeki yangının nedeni belli oldu
Halisdemir'in şehit edilmesi davası yarın başlıyor
Halisdemir'in şehit edilmesi davası yarın başlıyor
'Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su'
'Sen İçince Başkasına Yarayan Tek Su'
Bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Bir haftada 10 terörist etkisiz hale getirildi
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Ercan GÜNEŞ