Polis suç örgütlerine göz açtırmadı

ANKARA - Güvenlik güçleri geçen sene organize suç örgütlerine yönelik yaptığı 120 operasyonda 3 bin 46 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonlarda 323 tabanca, 8 uzun namlulu silah, 136 av tüfeği, 44 kuru sıkı tabanca ve 1 el bombası ele geçirildi.

2012'de silah kaçakçılığıyla mücadele kapsamında da ülke genelinde 205 operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda yakalanan 834 şahıstan 168’i tutuklandı. Yakalanan şahıslarla 509 tabanca, 27 uzun namlulu silah, 92 av tüfeği ve 23 bin 85 fişek ele geçirildi.