Polis Meslek Yüksekokulu giriş sınavı

Polis Meslek Yüksek Okulu (PMYO) giriş sınav başvuruları 16 Mayıs 2012 tarihine kadar uzatıldı.



Emniyet Genel Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan duyuruda, 2012-2013 eğitim-öğretim dönemi PMYO ön başvuru ve şahsen başvurularının 16 Mayıs tarihine kadar (13 Mayıs hariç) uzatıldığı kaydedildi.

Polis Meslek Yüksekokulu'nun internet sitesindeki duyuruda da PMYO ön başvuru puanının YGS 260.000'a düşürüldüğü belirtilerek, internet sayfasından ön başvuru yapan adayların şahsen başvurular için istenilen belgelerle ön başvuru aşamasında tercih ettikleri sınav merkezlerine gitmeleri gerektiği hatırlatıldı.

PMYO giriş sınavı başvuru dilekçesine, aday tanıma formunu ve başvuru kılavuzuna okulun internet sayfasından ulaşılabiliyor.