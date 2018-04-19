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Polis memurlarını şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Amanos Dağları'ndaki operasyonda etkisiz hale getirilen "Delil Teman" kod adlı PKK'lı terörist Yusuf Buldağ'ın, 2011'de Osmaniye'de iki polis memurunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirenlerden biri olduğu belirlendi.

Polis memurlarını şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Amanos Dağları'ndaki operasyonda etkisiz hale getirilen "Delil Teman" kod adlı PKK'lı terörist Yusuf Buldağ'ın, 2011'de Osmaniye'de iki polis memurunun şehit edilmesi olayını gerçekleştirenlerden biri olduğu belirlendi.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:09
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Polis memurlarını şehit eden terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Amanos Dağları'nda 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 arasında bölgede düzenlenen ve aralarında sözde lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyonlarla ilgili yeni detay ortaya çıktı.

Osmaniye'de 31 Mart'ta düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen arananlar listesinde gri kategoride yer alan "Delil Teman" kod adlı Yusuf Buldağ isimli teröristin 2011 yılında Osmaniye'nin Fakıuşağı Mahallesi'nde trafik polisleri Mehmet Ali Ünal ve Vahap Alagöz'ün şehit edilmesi olayını gerçekleştirenlerden biri olduğu tespit edildi.

Hatay Valiliği, Amanos Dağları'nda düzenlenen operasyonlarda 20 Kasım 2017-16 Nisan 2018 tarihleri arasında sözde lider kadrodan teröristlerin de bulunduğu 29 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Amanos DağlarıOsmaniye
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