Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
95489
ALTIN
189.987
DOLAR
4.5519
STERLİN
6.0912
EURO
5.3702
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
EMİNE ÖZATA DEFRERLERİMİZE ADINI YAZDI
BM'den İdlib açıklaması
BM'den İdlib açıklaması
"YÖK'ü kaldıracağız"
"YÖK'ü kaldıracağız"
"Terörün kafasını eziyoruz"
"Terörün kafasını eziyoruz"

'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istenen sanığın yargılanmasına başlandı.

12 Haziran 2018 Salı 16:58
0 Okunma
'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sıddık A. ile avukatı katıldı.

Mahkemede ilk olarak Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla başka bir dosyadan tutuklu M.T. tanık olarak dinlendi.

Söz verilen M.T, Mehmet Sıddık A'yı tanıdığını, örgüte katılma süreçlerinde sanığın ilgisinin olmadığını iddia etti.

Arkadaşı M.Ö. ile 2014'te Adana Gülbahçe Mahallesi'nde Erbil isimli bir şahıs tarafından ismini bilmedikleri bir kadınla tanıştırıldıklarını, bu kadının kırsaldan PKK terör örgütüne katılımı sağladığını belirten M.T, şöyle devam etti:

"Erbil aracılığıyla o kadınla iki defa görüştük. Kadın, bize 'eğer dağa çıkacaksanız bunu kimseye söylemeyeceksiniz.' dedi. Bize banda sarılmış kağıt içerisinde şifre verdi. Şifre yazılı bu kağıtları Diyarbakır'da bulunan BDP binasına götürmemizi söyledi. Bize 'otobüste giderken polis veya jandarma kontrolüyle karşılaşırsanız kesinlikle şifreli kağıtları yutun' dedi. Önceden ayarlanmış otobüs biletlerini araç içinde bize teslim etti."

Sanık Mehmet Sıddık A. ise savunmasında, PKK terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ve kimsenin örgüte katılımına destek sağlamadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

AA

Anahtar Kelimeler:
PKKAdanaTerör
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Teröristler sığınakta kadın kıyafetiyle tiyatro oynamış
Şehit özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı
Şehit özel harekatçı son yolculuğuna uğurlandı
Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı
Muratbey lezzetini dünya çapında kanıtladı
Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti
Zeytinlere zarar veriyor diye 22 keçiyi telef etti
Sofralık kayısıda ilk hasat
Sofralık kayısıda ilk hasat
'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'
'İşsizlik rakamlarını 5,6'ya düşüreceğiz'
'Milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir'
'Milletimizin huzuru tüm beklentilerimizin üzerindedir'
"Kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar"
"Kıraathaneyle kahvehanenin farkını dahi bilmiyorlar"
TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı
TİKA'dan Cibuti'ye gıda yardımı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Hazırlayan: Ercan GÜNEŞ