'Polis kontrolüyle karşılaşırsanız şifreli kağıtları yutun'

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında tutuklanan sanık hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istenen davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanık Mehmet Sıddık A. ile avukatı katıldı.

Mahkemede ilk olarak Sincan Cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla başka bir dosyadan tutuklu M.T. tanık olarak dinlendi.

Söz verilen M.T, Mehmet Sıddık A'yı tanıdığını, örgüte katılma süreçlerinde sanığın ilgisinin olmadığını iddia etti.

Arkadaşı M.Ö. ile 2014'te Adana Gülbahçe Mahallesi'nde Erbil isimli bir şahıs tarafından ismini bilmedikleri bir kadınla tanıştırıldıklarını, bu kadının kırsaldan PKK terör örgütüne katılımı sağladığını belirten M.T, şöyle devam etti:

"Erbil aracılığıyla o kadınla iki defa görüştük. Kadın, bize 'eğer dağa çıkacaksanız bunu kimseye söylemeyeceksiniz.' dedi. Bize banda sarılmış kağıt içerisinde şifre verdi. Şifre yazılı bu kağıtları Diyarbakır'da bulunan BDP binasına götürmemizi söyledi. Bize 'otobüste giderken polis veya jandarma kontrolüyle karşılaşırsanız kesinlikle şifreli kağıtları yutun' dedi. Önceden ayarlanmış otobüs biletlerini araç içinde bize teslim etti."

Sanık Mehmet Sıddık A. ise savunmasında, PKK terör örgütüyle bir ilgisinin olmadığını ve kimsenin örgüte katılımına destek sağlamadığını iddia etti.

Mahkeme heyeti, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.