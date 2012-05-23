Polis ''ek gösterge'' istedi

Komisyona başvuruda bulunan emniyet mensupları dilekçelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bir astsubayın, 3600 ek gösterge ile emniyet müdürü sınıfına denk olduğunu ifade etti.



Polislerin kadro derecelerinin 1'e yükseltilmesinin kanunlaştığı hatırlatılan dilekçelerde, özetle şu ifadelere yer verildi:

''Bu düzenleme ile polislerin, çalışırken veya emekli olduktan sonra maddi bir kazanımları olmamaktadır. Ancak bu düzenleme ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1 sayılı ek gösterge cetvelinin 'eşit işe eşit ücret' anlayışı kapsamında astsubayların 3600 olan ek göstergeleri ile eşitlenmesi durumunda maddi kazanç sağlanacaktır.

Kadro derecesi eşitlemesi astsubay ile polis arasındaki eşitliği sağlamamaktadır. Emniyet mensuplarının talebi, kadro derecesinin 1. dereceye kadar düşürülmesi değil 1. dereceye düşen personelin ek göstergesinin 3600 olarak düzeltilmesi ve astsubaylarla eşitlenmesidir. Biz emniyet teşkilatı personeli çalışırken zam istemiyoruz, emeklilik şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz.''