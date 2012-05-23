Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 13°
açık
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
TUS'ta soru iptali yok
TUS'ta soru iptali yok
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Fenerbahçe'den kritik galibiyet
Düğünün maliyeti 13 bin liradan başlıyor
Düğünün maliyeti 13 bin liradan...
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü
Sivasspor yenilmezlik serisini sürdürdü

Polis ''ek gösterge'' istedi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda emniyet mensubu ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini talep etti.

Polis ''ek gösterge'' istedi

TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvuran çok sayıda emniyet mensubu ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini talep etti.

23 Mayıs 2012 Çarşamba 12:54
1002 Okunma
Polis ''ek gösterge'' istedi

Komisyona başvuruda bulunan emniyet mensupları dilekçelerinde, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde görev yapan bir astsubayın, 3600 ek gösterge ile emniyet müdürü sınıfına denk olduğunu ifade etti.

Polislerin kadro derecelerinin 1'e yükseltilmesinin kanunlaştığı hatırlatılan dilekçelerde, özetle şu ifadelere yer verildi:
''Bu düzenleme ile polislerin, çalışırken veya emekli olduktan sonra maddi bir kazanımları olmamaktadır. Ancak bu düzenleme ile birlikte 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 1 sayılı ek gösterge cetvelinin 'eşit işe eşit ücret' anlayışı kapsamında astsubayların 3600 olan ek göstergeleri ile eşitlenmesi durumunda maddi kazanç sağlanacaktır.
Kadro derecesi eşitlemesi astsubay ile polis arasındaki eşitliği sağlamamaktadır. Emniyet mensuplarının talebi, kadro derecesinin 1. dereceye kadar düşürülmesi değil 1. dereceye düşen personelin ek göstergesinin 3600 olarak düzeltilmesi ve astsubaylarla eşitlenmesidir. Biz emniyet teşkilatı personeli çalışırken zam istemiyoruz, emeklilik şartlarımızın iyileştirilmesini istiyoruz.''

AA

Son Güncelleme: 23.05.2012 04:54
Anahtar Kelimeler:
Polis Ek Gösterge Istedi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Cihan ADALI 2012-05-30 20:18:13

öncelikle yazıyı yazan yazarımıza teşekkürler,polisin ek göstergesi en az 3600 olmalıdır ve bu eğitim seviyesine göre ön lisans lisans yüksek lisans ve doktora olarak aşamalı şekilde artırılmalıdır bu şekilde polisin eğitimine devam etmesi teşvik edilmelidir şu an polis eğitimini belli bir aşamadan yukarıya taşımıyor sebebi ise doktora bile yapsa katkı sağlamayacağıdır teşekkürler

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Türkiye havalimanlarının Avrupa listelerindeki yükselişi sürüyor
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Canikli'den 'yerli mühimmat' açıklaması
Bir Destanın Şiiri
Bir Destanın Şiiri
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
Kızının ölümüne ilişkin davada fenalaşarak hayatını kaybetti
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'ALO 170' hattı 33 milyon başvuruya çözüm buldu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
'Radikalleşme, Şiddet İçeren Aşırılık ve Terörizm' raporu
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
İran'da özel Türk uçağı düştü: 11 ölü
ATAK sınırda görücüye çıktı
ATAK sınırda görücüye çıktı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ