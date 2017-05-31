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Polis Akademisinin 2012 sınavlarındaki FETÖ izi deşifre edildi

FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2012 yılı giriş sınavı sorularını devlet kurumlarına sızmak amacıyla örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Polis Akademisinin 2012 sınavlarındaki FETÖ izi deşifre edildi

FETÖ/PDY'nin Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2012 yılı giriş sınavı sorularını devlet kurumlarına sızmak amacıyla örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

31 Mayıs 2017 Çarşamba 10:25
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Polis Akademisinin 2012 sınavlarındaki FETÖ izi deşifre edildi

Polis Akademisi Başkanlığınca 2012'de yapılan sınav öncesinde soruları ele geçiren, dağıtan ve bu soruları kullanarak sınavda başarılı oldukları tespit edilen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) üyelerine yönelik 4 ayrı operasyonda haklarında kuvvetli şüphe bulunan 276 şüpheliden 120'si gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 33'ü tutuklandı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ/PDY'nin, Emniyet Genel Müdürlüğü Polis Akademisi Başkanlığı 2012 yılı giriş sınavı sorularını devlet kurumlarına sızmak amacıyla örgüt mensuplarına dağıttığının tespit edilmesi üzerine çalışma başlatıldı.

Yürütülen çalışmalar sırasında diğer FETÖ soruşturmalarında haklarında işlem yapılan ve etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan 8 kişi, soruların nasıl ve kimler tarafından dağıtıldığına ilişkin ifade verdi.

Ölçme değerlendirme uzman raporları ve sınav sorularını temin ederek örgüt mensuplarına dağıtan kişilerin HTS kayıtlarının incelenmesi sonucu 276 kişinin kuvvetli şüpheli oldukları belirlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir ayda gerçekleştirilen 4 ayrı operasyonda gözaltına alınan 120 kişiden 33'ü tutuklandı, 42'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 45 şüphelinin yakalanması için de çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüpheli B.Ö. ifadesinde, FEM dershanesine gittiğini, polis olmak ve Polis Akademisine gitmek istediğini ancak FETÖ/PDY içerisindeki kod adı "Hüseyin" olan kendisinden sorumlu örgüt abisinin Kara Harp Okulu ve Hava Astsubaylık Okulu sınavlarına girmesi için kendisini zorladığını, her iki sınavı da kazanmasına rağmen Polis Akademisine girdiğini anlattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Polis AkademisiFETÖ2012 Yılı Giriş Sınavı SorularıFEM Dershanesi
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