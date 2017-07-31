Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla haklarında dava açılan 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

İlk dava 22 Mayıs'ta başlamıştı

Polis Akademisinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı ilk dava, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Mayıs'ta Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanmıştı.

Bu davanın sanıkları da "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanıyor.