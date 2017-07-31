Galeriler Videolar Yazarlar Anketler
İstanbul 27°
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel Resmi İlanlar
BİST
107529
ALTIN
143.600
DOLAR
3.5223
STERLİN
4.6145
EURO
4.1321
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
İstanbullu 'park yasağı'na uymadı
'Sicil affı' başvurusunda son gün
'Sicil affı' başvurusunda son gün
Yoldan kitap topladılar
Yoldan kitap topladılar
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sürücülere 'plaka' uyarısı
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat
Sıcaklarla gelen hastalıklara dikkat

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

Polis Akademisinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 45 sanıklı ikinci davanın görülmesine başlandı.

Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

Polis Akademisinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 45 sanıklı ikinci davanın görülmesine başlandı.

31 Temmuz 2017 Pazartesi 14:10
0 Okunma
Polis Akademisi sınav sorularının sızdırılmasında ikinci dava

Fetullahçı Terör Örgütünce (FETÖ) 2012 yılı Polis Akademisi Giriş Sınavı sorularının sınav öncesi elde edilerek aynı yapılanmaya mensup kişilere verildiği iddiasıyla haklarında dava açılan 20'si tutuklu 45 sanığın yargılanmasına başlandı.

Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince Sincan Cezaevi Yerleşkesinde bulunan salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, taraf avukatları ile sanık yakınları katıldı.

Kimlik tespiti ve iddianame özetinin okunmasının ardından sanıkların savunmalarına geçildi.

İlk dava 22 Mayıs'ta başlamıştı

Polis Akademisinin 2012'deki giriş sınavı sorularının FETÖ üyelerine verilmesine ilişkin 80 kişinin yargılandığı ilk dava, Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesince 22 Mayıs'ta Sincan Cezaevi Yerleşkesi'ndeki duruşma salonunda görülmeye başlanmıştı.

Bu davanın sanıkları da "silahlı terör örgütü üyesi olmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık" suçlamalarıyla yargılanıyor.

AA

Anahtar Kelimeler:
FETÖPolis Akademisi Sınav SorularıPolis Akademisi Giriş Sınavı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu
Kahramanmaraş'ta 'ByLock' operasyonu
Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
Doğu Anadolu'da 5 ilde sağanak bekleniyor
'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'
'Çocuklarım üzerine yemin ettirerek soruları verdiler'
Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda
Üniversite öğrencileri köy çocukları için yollarda
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı
Dolu mağduru araç sahiplerine uyarı
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı
Kara Havacılık Komutanlığındaki darbe girişimi davası başladı
İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı
İzmir'de bir haftada 645 kaçak göçmen yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Eskişehir'de FETÖ'den emniyet mensubu 9 şüpheli yakalandı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı
Meteorolojiden 5 il için sıcak hava uyarısı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    İzzettin Çalışlar Caddesi, No: 3, Kat: 1, Daire: 8 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 07 [PBX]

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: Ercan GÜNEŞ